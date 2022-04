Feyenoord-OM : Sampaoli va faire face à un coach qu’il a inspiré

Fin de saison palpitante pour l’Olympique de Marseille. Après avoir fait un grand pas vers la Ligue des Champions dimanche en battant Reims (1-0) et en conservant la 2e place avec un matelas confortable de six points, la formation de Jorge Sampaoli va défier le Feyenoord jeudi, dans le cadre de la demi-finale aller de la Ligue Europa Conférence.

"Il y a quelques années, tous les entraîneurs novices regardaient Sampaoli"

Un adversaire dont l’OM se méfie, évidemment. Troisième d’Eredivisie, le Feyenoord a sorti le Slavia Prague (3-3, 3-1) au tour précédent, et son jeu offensif et attrayant a de quoi poser des problèmes à la défense marseillaise. Au fond, cette équipe possède de nombreuses similarités avec l’OM de Sampaoli. Et pour cause…

L'article continue ci-dessous

À lire : Gerson, comment il a mis tout le monde d’accord à Marseille

"Il y a quelques années, tous les entraîneurs novices regardaient Jorge Sampaoli, donc c'est spécial pour moi de l'affronter maintenant, a expliqué le coach du Feyenoord, Arne Slot, dans Voetbal International. Ce qui le rendait spécial pour moi, c'est qu'il jouait un football très offensif, mais cela signifie aussi pour moi : que faites-vous sans le ballon ?"

Le Feyenoord se méfie aussi de l’OM

"Il y avait juste certains entraîneurs qui avaient le courage de mettre une pression élevée et agressive. Sampaoli en était un, avec Marcelo Bielsa. Je suis sûr qu'il nous analysera jusqu'au bout, car c'est aussi un énorme bourreau de travail. Et alors il verra un Feyenoord qui utilise un style de jeu similaire. Quant à Marseille, il s'agit sans aucun doute d'une bonne équipe. Ils ne sont pas en demi-finale sans raison", a-t-il ajouté. Vivement jeudi !