Feyenoord n’a fait qu’une bouchée du FC Utrecht dimanche après-midi. L’équipe de Giovanni van Bronckhorst menait déjà 3-0 à la pause, à De Kuip, avant de dérouler après le repos pour s’imposer 5-0 avec autorité. Les buts ont été inscrits par Anis Hadj Moussa (deux), Nacho Ferri, Luciano Valente et Gaoussou Diarra.

Après le succès 0-7 contre le PEC Zwolle, Van Bronckhorst n’avait aucune raison de modifier son onze de départ et a donc aligné exactement les mêmes noms. On notera également que Shaqueel van Persie et Gonçalo Borges étaient totalement absents en raison de gênes physiques, ce qui laissait Feyenoord avec peu d’options offensives sur le banc. Le FC Utrecht a commencé avec les mêmes onze que lors de la victoire 1-2 sur la pelouse d’Excelsior.

Dès le coup d’envoi, Feyenoord a clairement montré qu’Utrecht allait passer un après-midi compliqué. À la sixième minute, Hadj Moussa a lancé une action individuelle depuis sa propre moitié de terrain, a dribblé sans être inquiété en direction de la surface et a conclu de près devant Vasilios Barkas : 1-0.

Même pas trois minutes plus tard, le deuxième but rotterdamois était également au fond des filets. Ferri avait encore manqué une énorme occasion peu auparavant, mais il a ensuite parfaitement contrôlé un ballon dans la surface avant de décocher une frappe dévastatrice pour le 2-0, tandis que Feyenoord continuait de maintenir un rythme élevé.

Utrecht n’a presque jamais réussi à contenir l’équipe locale et a de nouveau été puni à la 33e minute. Hadj Moussa a une nouvelle fois pu repiquer assez facilement face au latéral gauche Arthur Zagré, en grande difficulté, avant de trouver le chemin des filets dans le petit filet pour son deuxième but de l’après-midi. Utrecht n’a pas touché le moindre ballon dans la surface rotterdamoise avant la pause.

Les visiteurs ont en outre subi un coup dur avant la pause lorsqu’Artem Stepanov s’est mal appuyé et a dû quitter la pelouse, très ému. L’attaquant d’Utrecht, appelé pour la première fois avec la sélection ukrainienne, devrait donc probablement devoir renoncer à la trêve internationale. Feyenoord s’est encore procuré des occasions, notamment par l’intermédiaire de Valente, pour accentuer encore l’écart, mais a finalement regagné les vestiaires avec une avance de 3-0.

Même après la pause, le scénario du match a peu changé. À la 52e minute, Niklas Vesterlund a touché le ballon de la main dans sa propre surface, après quoi Valente a transformé le penalty accordé d’un tir précis derrière Barkas, inscrivant ainsi le quatrième but de Feyenoord de l’après-midi.

Le mot de la fin est revenu au remplaçant Diarra après 64 minutes. Zechiël a lancé l’attaquant en transition, avant que Diarra ne place le ballon avec sang-froid dans le petit filet opposé pour le 5-0. Feyenoord a ainsi pu fêter une nouvelle très large victoire après le carton contre le PEC Zwolle.

Grâce à ce succès convaincant, Feyenoord prend provisoirement la tête de l’Eredivisie VriendenLoterij, même si le PSV et l’AZ peuvent encore dépasser les Rotterdamois ce dimanche. Pour le FC Utrecht, la situation est nettement moins réjouissante : les Domstedelingen occupent une décevante quinzième place, si bien que la pression sur l’entraîneur Anthony Correia a déjà fortement augmenté à l’approche de la trêve internationale.