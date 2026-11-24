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Feyenoord a enchaîné mardi soir un septième match sans victoire. À domicile, le club de Rotterdam s'est incliné 0-1 en Ligue des champions face au FC Porto de Francesco Farioli. Mené dès la deuxième minute après un but contre son camp malheureux d'Oussama Targhalline, il n'a jamais surmonté ce coup dur.

Giovanni van Bronckhorst avait procédé à deux changements importants dans le onze de Feyenoord. Tjark Ernst avait cédé sa place de titulaire à Florian Kastenmeier, tandis que Nacho Ferri avait laissé la sienne à Shaqueel van Persie. « Ce n'est pas pour un seul match, non », a expliqué l'entraîneur de Feyenoord à Ziggo Sport au sujet de son changement de gardien .

Mais Kastenmeier n'a pas pu empêcher Feyenoord de se retrouver mené après seulement deux minutes. Oskar Pietuszewski a passé Givairo Read comme s'il n'était pas là, avant d'adresser un centre à ras de terre à Victor Froholdt, qui s'est jeté pour reprendre le ballon. Celui-ci a fini au fond des filets, même si les images ont montré que Targhalline l'avait touché en dernier, bien malgré lui : 0-1.

Les deux équipes ont ensuite fait jeu égal. Luciano Valente s'est procuré deux occasions pour Feyenoord, tandis qu'Anis Hadj Moussa s'est également montré dangereux sur le côté droit. Mais la précision a manqué dans le dernier geste. De l'autre côté, Santiago Gimenez a même tenté un retourné spectaculaire, passé de peu au-dessus du but.

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Après une grosse occasion manquée de la tête par Javi López, Feyenoord a failli subir un nouveau coup dur juste avant la pause. Gimenez a placé une tête à bout portant, mais Kastenmeier a réalisé un superbe arrêt réflexe, aussitôt salué par les acclamations de De Kuip.

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La tension est restée palpable après la pause. Feyenoord a cherché à égaliser et a repoussé Porto de plus en plus loin, tout en devant rester vigilant face aux contre-attaques des visiteurs.

Dans cette quête de l'égalisation, Gjivai Zechiël a vu Diogo Costa repousser brillamment son coup franc. Le gardien de Porto est ensuite allé chercher une frappe lointaine qui prenait la direction de la lucarne. Van Bronckhorst a fait entrer Ferri et Gonçalo Borges, dans l'espoir de faire la différence en fin de match.

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Feyenoord se rapprochait du but et méritait largement d'égaliser. Targhalline a fait se lever De Kuip d'une frappe lointaine surpuissante, mais Diogo Costa a effleuré le ballon du bout des doigts et l'a dévié sur la barre transversale. Costa a également trouvé la parade, avec une part de réussite, sur une tête puissante de Ferri. Une scène insensée a alors suivi.

L'arbitre bosnien Irfan Peljto a en effet accordé un but à Feyenoord, convaincu que le ballon avait franchi la ligne après la tête de Ferri. Sa montre le lui aurait indiqué, mais le ballon n'était pas du tout entré. De Kuip a exulté, jusqu'à ce que la VAR annule le but une trentaine de secondes plus tard.

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Feyenoord est donc resté muet et a subi une nouvelle défaite en Ligue des champions. L'équipe de Van Bronckhorst compte trois points après cinq matches et fait face à une tâche presque impossible pour atteindre les barrages de la compétition. Porto, en revanche, profite de cette victoire pour porter son total à six points.