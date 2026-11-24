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Mardi soir, Feyenoord a enchaîné un septième match sans victoire. Le club de Rotterdam s'est incliné 0-1 à domicile en Ligue des champions face au FC Porto de Francesco Farioli. Mené dès la deuxième minute après un malheureux but contre son camp d'Oussama Targhalline, il n'a pas réussi à se relever de ce coup dur.

Giovanni van Bronckhorst a procédé à deux changements majeurs au sein de Feyenoord. Tjark Ernst a cédé sa place de titulaire à Florian Kastenmeier, tandis que Nacho Ferri a laissé la sienne à Shaqueel van Persie. « Ce n'est pas pour un seul match, non », a précisé l'entraîneur de Feyenoord sur Ziggo Sport au sujet de ce changement de gardien .

Kastenmeier n'a pourtant pas pu empêcher Feyenoord de se retrouver mené dès la deuxième minute. Oskar Pietuszewski a passé Givairo Read comme s'il n'était pas là, puis a adressé un centre à ras de terre vers Victor Froholdt, qui s'est jeté sur le ballon. Celui-ci a fini au fond des filets, mais le ralenti a montré que Targhalline l'avait touché en dernier, bien malgré lui : 0-1.

Les deux équipes ont ensuite fait jeu égal. Luciano Valente s'est procuré deux occasions pour Feyenoord et Anis Hadj Moussa a lui aussi apporté du danger sur le côté droit. Mais la précision a manqué dans le dernier geste. À l'autre bout du terrain, Santiago Gimenez a même tenté un retourné acrobatique spectaculaire, qui est passé de peu au-dessus.

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Après une grosse occasion manquée de la tête par Javi López, Feyenoord a bien failli être puni juste avant la pause. Gimenez a repris le ballon de la tête à bout portant, mais Kastenmeier a réalisé un bel arrêt réflexe, aussitôt salué par les acclamations du public de De Kuip.

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La tension est restée palpable après la pause. Feyenoord est parti à la recherche de l'égalisation et a fait reculer Porto de plus en plus, tout en devant rester vigilant face aux contre-attaques des visiteurs.

Alors que Feyenoord cherchait à égaliser, Gjivai Zechiël a vu Diogo Costa détourner brillamment son coup franc. Le gardien de Porto a ensuite sorti de la lucarne une frappe de loin. Van Bronckhorst a fait entrer Ferri et Gonçalo Borges, dans l'espoir de faire la différence en fin de match.

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Feyenoord s'est rapproché du but et méritait clairement d'égaliser. Targhalline a fait se lever De Kuip avec une frappe lointaine surpuissante, mais le ballon a heurté la barre après avoir effleuré les doigts de Diogo Costa. Le gardien a aussi trouvé, avec une part de réussite, la parade sur une puissante tête de Ferri. La suite a donné lieu à une scène complètement folle.

Irfan Peljto, l'arbitre bosnien, a en effet accordé un but à Feyenoord, convaincu que le ballon avait franchi la ligne après la tête de Ferri. Sa montre le lui aurait indiqué, mais le ballon n'était pas du tout entré. De Kuip a exulté, jusqu'à ce que la VAR annule le but une trentaine de secondes plus tard.

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Pas de but, donc, pour Feyenoord, qui concède une nouvelle défaite en Ligue des champions. L'équipe de Van Bronckhorst compte trois points après cinq matches et fait face à une tâche presque impossible pour atteindre le tour de barrage de la Ligue des champions. Porto, en revanche, réalise une bonne opération grâce à cette victoire et totalise désormais six points.