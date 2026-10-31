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Siep Engelen
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Feyenoord, le PSV et le NEC profitent d’une règle surprenante en Coupe des Pays-Bas ; l’Ajax n’y a pas droit

KNVB Cup
Feyenoord
PSV
NEC Nimégue
Ajax
Twente
Alkmaar

Feyenoord, le PSV et le NEC vont profiter de la possibilité de disputer leur match du deuxième tour de la Coupe des Pays-Bas Eurojackpot à une date ultérieure. C’est ce que rapporte Voetbal International

Les rencontres du deuxième tour étaient initialement prévues les 1er, 2 et 3 décembre, mais les clubs engagés dans les compétitions européennes peuvent reporter leur match aux 15, 16 ou 17 décembre. 

Selon VI, Feyenoord, le PSV et le NEC souhaitent saisir cette possibilité. L’Ajax et le FC Twente pouvaient également en bénéficier, mais y renoncent. L’AZ décidera plus tard s’il souhaite accepter cette proposition. 

Le tirage au sort de la Coupe des Pays-Bas a désigné GVVV comme adversaire de Feyenoord à l’extérieur. Le PSV recevra Vitesse et le NEC se déplacera chez Excelsior ‘31. À première vue, le tirage ne semble pas des plus difficiles, mais les clubs préfèrent tout de même disputer ces rencontres plus tard en décembre. 

Pour l’Ajax et le FC Twente, un report était d’emblée exclu, puisqu’une journée de Ligue Conférence est encore au programme le 17 décembre. Ils disputeront donc leurs matchs de coupe début décembre, respectivement contre le FC Den Bosch à domicile et Fortuna Sittard à l’extérieur.

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