Le Feyenoord, le PSV et le NEC vont profiter de la possibilité de disputer leur match du deuxième tour de la Coupe des Pays-Bas Eurojackpot à une date ultérieure. C’est ce que rapporte Voetbal International.

Les rencontres du deuxième tour étaient initialement prévues les 1er, 2 et 3 décembre, mais les clubs engagés dans les compétitions européennes ont la possibilité de reporter leur match aux 15, 16 ou 17 décembre.

Selon VI, le Feyenoord, le PSV et le NEC souhaitent en profiter. L’Ajax et le FC Twente disposaient aussi de cette possibilité, mais ont choisi de ne pas y recourir. L’AZ décidera plus tard s’il souhaite accepter cette proposition.

Lors du tirage au sort de la Coupe, le Feyenoord a hérité du GVVV (à l’extérieur), le PSV recevra le Vitesse et le NEC se déplacera chez Excelsior ‘31. À première vue, ce ne sont pas les tirages les plus difficiles, mais les clubs préfèrent tout de même disputer ces rencontres plus tard en décembre.

Pour l’Ajax et le FC Twente, un report n’était pratiquement pas envisageable d’emblée, puisqu’une journée de Ligue Conférence doit encore se disputer le 17 décembre. Ils joueront donc bien leurs matchs de Coupe début décembre, respectivement contre le FC Den Bosch (à domicile) et le Fortuna Sittard (à l’extérieur).