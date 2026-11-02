Feyenoord-Inter : avant-match de Ligue des champions

Ligue des Champions - Journée 4 3 nov. 2026 - 15:00 de Kuip

L’Inter se rend à Rotterdam pour un match de Ligue des champions au De Kuip, le mardi 3 novembre. Le coup d’envoi est prévu à 16 h EST et 20 h GMT.

L’Inter doit rebondir après un mauvais week-end

L’Inter a perdu sa place de leader de Serie A après une lourde défaite 3-1 contre Milan dans le Derby della Madonnina. Finaliste de la Ligue des champions en 2023 et 2025, l’Inter a mal entamé cette campagne, avec seulement trois points en trois matches. Les défaites contre le Real Madrid et le Club Brugge ont constitué le pire départ possible, mais l’équipe de Christian Chivu a remporté une courte victoire 1-0 contre le Shakhtar lors de sa dernière sortie, lançant ainsi sa campagne.

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Les matches de Feyenoord sont riches en buts

Feyenoord n’a remporté aucun de ses trois derniers matches toutes compétitions confondues, une série comprenant deux nuls en Eredivisie et une défaite contre le Real Betis en Ligue des champions. Après une lourde défaite contre Barcelone et une victoire 3-2 à domicile contre Côme, nous avons appris à nous attendre à tout de la part des hommes de Gio van Bronckhorst dans cette compétition. Neuf de leurs 13 derniers matches toutes compétitions confondues ont donné lieu à plus de 3,5 buts au total : les rencontres de Feyenoord offrent donc bel et bien du spectacle.

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Statistiques clés et point sur les blessures

Feyenoord doit composer sans Bart Nieuwkoop, Jordan Bos et Thomas Beelen, absents de longue date.

L’Inter est toujours privé de son capitaine Lautaro Martinez, blessé contre le Club Brugge plus tôt dans la compétition.

L’Inter est également privé de Curtis Jones, John Stones et Benjamin Pavard. Alessandro Bastoni est quant à lui suspendu.

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