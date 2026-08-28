Feyenoord identifie plusieurs dizaines de personnes impliquées après l’incident lié aux feux d’artifice

Feyenoord a, après une enquête approfondie d’une semaine, « identifié plusieurs dizaines de personnes susceptibles de faire l’objet d’une interdiction de stade ». Tout cela à la suite des incidents survenus dimanche lors du match à l’extérieur contre le SC Cambuur.

Il avait déjà été annoncé plus tôt que Feyenoord n’autoriserait pas ses supporters à se déplacer lors des deux prochains matches à l’extérieur. Les fauteurs de troubles de la semaine dernière ont désormais été spécifiquement identifiés. « Pour les personnes concernées, leur carte de déplacement sera retirée, elles feront l’objet d’une interdiction de stade locale et seront signalées à la KNVB en vue d’une interdiction de stade à l’échelle nationale. »

Feyenoord a fourni une explication claire sur le site du club. « Parmi ceux qui seront écartés, il n’y a pas seulement des personnes dont il a été établi qu’elles ont effectivement allumé des feux d’artifice ou des fumigènes. Il s’agit aussi de personnes dont les images vidéo étudiées montrent clairement qu’elles ont expressément rendu cela possible. Par exemple en coordonnant l’action ou en maintenant longtemps l’un des grands drapeaux levé, dans le but de permettre aux auteurs de passer à l’acte sans être visibles. »

La direction du club déplore par ailleurs le fait que plusieurs supporters aient soudainement porté une cagoule pendant l’action pyrotechnique. « Le port, dans les tribunes, de tels vêtements couvrant le visage est, comme on le sait, également interdit, notamment sur la base des conditions générales standard actuellement en vigueur de la KNVB. »

Cette enquête d’ampleur n’est d’ailleurs pas encore terminée. La direction de Feyenoord s’attend à ce que davantage de personnes soient identifiées dans les prochains jours.

La rencontre à Leeuwarden a été temporairement interrompue après douze minutes, après que des feux d’artifice ont été allumés à grande échelle depuis le parcage de Feyenoord. Des projectiles pyrotechniques ont alors été tirés non seulement sur le terrain, mais aussi en direction des tribunes avoisinantes.

Sept supporters de Cambuur ont subi des brûlures, des dommages auditifs et des blessures aux yeux. Feyenoord avait déjà pris clairement ses distances avec ces événements dimanche soir et parlé d’« événements inadmissibles ». Le club a donc déjà plusieurs auteurs dans son viseur.