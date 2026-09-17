Feyenoord frappe un grand coup et prolonge le contrat de son véritable homme fort

Feyenoord a prolongé le contrat de Gjivai Zechiël, a annoncé le club de Rotterdam jeudi après-midi via ses canaux officiels. Il a signé jusqu’à mi-2029.

Pendant longtemps, tout portait à croire que Zechiël quitterait De Kuip cet été. Plusieurs offres sont arrivées pour le milieu de terrain, qui a finalement décidé de prolonger son contrat.

C’est surtout le LOSC Lille qui s’est montré très intéressé par les services de Zechiël. Le club français a proposé dix millions d’euros, mais s’est heurté à un refus catégorique de la part du directeur technique Devy Rigaux.

Zechiël, qui avait encore été prêté au FC Utrecht la saison dernière, a démarré tambour battant l’actuelle saison d’Eredivisie.

Le joueur de 22 ans a débuté chaque rencontre dans le onze de départ et compte déjà cinq buts et trois passes décisives.

« Je suis très heureux et surtout reconnaissant. En premier lieu, je remercie Dieu pour tout ce qu’Il me donne et pour le chemin que je peux parcourir. Je suis également reconnaissant pour la confiance que Feyenoord m’accorde. Je suis à ma place ici et je sais que je peux encore énormément progresser ici », a déclaré Zechiël sur le site du club.