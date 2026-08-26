Sunderland veut recruter Igor Paixão à l’Olympique de Marseille, selon Sky Sports. Le club de Premier League a déjà formulé une offre pour le Brésilien.

Marseille est en difficulté sur le plan financier et doit encore vendre des joueurs cet été pour rééquilibrer ses comptes. Paixão représente une valeur marchande et peut donc partir.

Sunderland souhaite attirer un ailier et l’ancien joueur de Feyenoord est considéré comme la priorité absolue. L’entraîneur Regis Le Bris l’apprécie énormément.

Sunderland a déjà transmis une offre à Marseille, mais elle a été immédiatement rejetée. Le montant de cette offre n’est pas connu. Selon Transfermarkt, il vaut 35 millions d’euros.

Marseille a lui-même recruté Paixão en provenance de Feyenoord en 2025. Il est encore sous contrat jusqu’à la mi-2030 dans la ville du sud de la France. Un transfert vers l’Angleterre pourrait être une bonne nouvelle pour Feyenoord. Lors du transfert de Paixão à Marseille, Feyenoord a négocié un pourcentage à la revente de 30 % sur le bénéfice d’un futur transfert.

L’attaquant de 26 ans a disputé jusqu’à présent 43 matches avec Marseille. Il y a inscrit 12 buts et délivré 8 passes décisives sur des réalisations du club.

Si le transfert de Paixão venait à se concrétiser, il retrouverait à Sunderland trois Néerlandais : Robin Roefs, Jenson Seelt et Brian Brobbey.