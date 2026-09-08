Feyenoord encaisse un coup dur à la veille du choc de Ligue des champions contre le FC Barcelone

Reiss Nelson sera absent mercredi avec Feyenoord pour le duel de Ligue des champions face au FC Barcelone. C’est ce qu’a indiqué mardi sur X le suiveur du club Dennis van Eersel de Rijnmond. Feyenoord a confirmé mardi soir via X que Nelson sera bien absent en Espagne. Jerayno Schalken a en revanche été convoqué pour ce choc européen.

Nelson, 26 ans, a été recruté libre par Feyenoord la semaine dernière. L’ailier était sans club après son départ d’Arsenal et a signé au De Kuip jusqu’à l’été 2027.

Giovannni van Bronckhorst avait exprimé vendredi l’espoir que le permis de travail de Nelson arriverait à temps pour la rencontre face à Barcelone. Quelques jours plus tard, il s’avère donc que ce n’est pas le cas.

Le permis de travail, qui n’a toujours pas été délivré, avait également entraîné l’absence de Nelson samedi lors du déplacement sur la pelouse du NEC. Sans l’ailier anglais, Feyenoord s’est imposé 1-3 à Nimègue.

Nelson avait déjà porté les couleurs de Feyenoord sous la forme d’un prêt. Lors de la saison 2021/22, l’Anglais a disputé 32 matches, pour un total de quatre buts et sept passes décisives.

Anis Hadj Moussa, absent contre le NEC, a bien fait le voyage à Barcelone et il y a de fortes chances que Van Bronckhorst lui offre une place dans le onze de départ. La composition sera dévoilée mercredi.

Feyenoord donnera le coup d’envoi mercredi à 18 h 45 à Barcelone. Le premier match à domicile dans la phase de championnat de la Ligue des champions suivra le 14 octobre, avec la réception de Côme à Rotterdam.

Sélection complète de Feyenoord

Gardiens : Tjark Ernst, Florian Kastenmeier, Liam Bossin

Défense : Tsuyoshi Watanabe, Jeremiah St. Juste, Javi López, Mats Deijl, Thijs Kraaijeveld, Givairo Read, Tijme Wessels, Mika Mármol

Milieu : Gjivai Zechiël, Luciano Valente, Sem Steijn, Tobias van den Elshout, Oussama Targhalline, Charles Vanhoutte

Attaque : Gonçalo Borges, Nacho Ferri, Anis Hadj Moussa, Gaoussou Diarra, Shaqueel van Persie, Jerayno Schaken