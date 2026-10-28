La KNVB a infligé à Feyenoord une amende de 7 500 euros et une sanction avec sursis pour les violences liées aux engins pyrotechniques survenues le 23 août lors du déplacement sur le terrain du SC Cambuur, a annoncé la fédération mercredi sur ses canaux officiels.

Lors du match entre Cambuur et Feyenoord, des supporters de Feyenoord ont allumé massivement des engins pyrotechniques à la douzième minute. Certains ont atterri dans une tribune occupée par des supporters de Cambuur, blessant sept personnes.

Les supporters touchés ont notamment subi des lésions auditives, des brûlures et des blessures aux yeux. Le gardien de Feyenoord, Tjark Ernst, a lui aussi échappé à une blessure : une fusée pyrotechnique l’a manqué de peu.

Feyenoord a alors immédiatement pris les choses en main. Le club de Rotterdam a identifié 47 auteurs des faits et leur a aussitôt interdit l’accès au stade. Il n’a pas non plus emmené de supporters lors des matches contre PEC Zwolle et NEC dans les semaines suivantes. C’est aussi ce qui explique la « clémence » de la sanction de la KNVB.

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La sanction complète prononcée par la KNVB comprend une amende de 7 500 euros et, avec sursis, l’obligation de disputer un match sans ses supporters en déplacement. Feyenoord a accepté la sanction.