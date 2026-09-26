Feyenoord écope d’une lourde sanction pour son mauvais comportement au Camp Nou

Feyenoord a été lourdement sanctionné par l’UEFA pour plusieurs incidents survenus autour du match de Ligue des champions contre le FC Barcelone. Le club de Rotterdam a écopé de quatre amendes distinctes, tandis qu’une restriction sur la vente de billets pour un déplacement européen plane également en raison d’un comportement raciste.

Pour le comportement raciste lors du duel du 9 septembre, l’UEFA inflige à Feyenoord une amende de 25 000 euros. En outre, l’instance européenne a décidé que le club pourrait vendre 25 % de billets en moins lors d’un match européen à l’extérieur.

En temps normal, un club visiteur se voit attribuer 5 % de la capacité du stade lors des matches de l’UEFA, ce qui ferait tomber ce pourcentage à 3,75 % pour Feyenoord. Cette sanction est pour l’instant avec sursis et s’accompagne d’une période probatoire de deux ans, qui commence à courir à partir du moment où l’UEFA a rendu sa décision.

Peu après le match à Barcelone, des images déjà très choquantes de supporters de Feyenoord dans le parcage visiteurs ont circulé. Sur une vidéo, on voyait un supporter, depuis le secteur réservé aux fans ayant fait le déplacement, faire un geste de singe en direction d’un supporter barcelonais noir. Des images d’un deuxième fan de Feyenoord effectuant le même geste sont ensuite également apparues.

Feyenoord a depuis identifié l’un des deux supporters concernés. La personne en question a été exclue des stades et sera signalée par le club de Rotterdam en vue d’une interdiction de stade au niveau national. Une partie de l’amende sera également répercutée sur le spectateur impliqué.

La supportrice du Barça Esia avait alors partagé l’une des vidéos sur X et réagi avec stupeur à l’incident. « En 2026, se faire traiter de singe à cause d’un match de football, quelle honte », a-t-elle écrit en espagnol.

L’UEFA a par ailleurs infligé à Feyenoord une amende de 26 375 euros pour des jets d’objets de la part de ses supporters. Pour la transmission d’un message qui, selon l’instance européenne, n’a pas sa place lors d’un événement sportif et/ou qui porte atteinte à l’image de l’UEFA, le club de Rotterdam devra encore payer 10 000 euros.

Les dégâts causés dans le parcage visiteurs de Barcelone valent également une sanction à Feyenoord. L’amende s’élève dans ce cas à 13 000 euros, et le club doit prendre contact avec Barcelone dans un délai de trente jours afin de régler les dommages causés par les supporters de Feyenoord.

Au total, le montant des amendes infligées à Feyenoord s’élève donc à 74 375 euros. Ces incidents ont eu lieu autour d’une soirée également catastrophique sur le plan sportif pour le club de Rotterdam, battu 5-1 par Barcelone au Camp Nou.







