Le feuilleton autour du transfert de Givairo Read semble avoir pris un nouveau tournant. Alors que Voetbal International rapportait lundi que Feyenoord et l’entourage du latéral droit sont en désaccord au sujet d’un accord conclu par le passé, Feyenoord Transfermarkt apporte désormais de nouvelles informations sur la situation.

Selon Martijn Krabbendam de Voetbal International , l’impasse est née du fait que l’ancien directeur de Feyenoord, Dennis te Kloese, aurait indiqué à l’entourage de Read qu’une indemnité de transfert d’environ 25 millions d’euros serait suffisante pour rendre un transfert possible. Le directeur technique Dévy Rigaux ne s’estimerait toutefois pas lié par cet accord verbal et réclamerait au minimum 30 millions d’euros, selon le média.

Le généralement bien informé Feyenoord Transfermarkt dresse toutefois un autre tableau. Il ne serait pas question d’une promesse verbale, mais d’un accord réellement consigné noir sur blanc.

« Le transfert de Givairo Read à Nottingham Forest semble tout simplement devoir se faire. Comme nous l’avions révélé en exclusivité plus tôt, l’indemnité de transfert convenue à l’avance s’élève à environ 25 millions d’euros. Cette somme avait à l’époque été consignée noir sur blanc par un directeur incompétent de Feyenoord du passé », tacle Feyenoord Transfermarkt sur X à l’encontre de Te Kloese.

Nottingham Forest a récemment vu une troisième offre d’un total de 21 millions d’euros être rejetée, mais on s’attend à ce que les Anglais reviennent avec une proposition améliorée. Une hausse vers la supposée clause de 25 millions d’euros paraît dès lors logique.

Pour Read, ce serait l’issue souhaitée. Le latéral droit de 19 ans est ouvert depuis plus longtemps déjà à un départ vers la Premier League et voit Nottingham Forest comme l’étape idéale suivante dans sa carrière.

Read peut signer à Nottingham un contrat de cinq saisons. En outre, les deux blessures aux ischio-jambiers qui l’ont tenu éloigné des terrains pendant des mois la saison dernière l’ont fait réfléchir. Le défenseur est conscient qu’un gros transfert ne se représentera pas forcément de lui-même et veut donc saisir cette chance.



