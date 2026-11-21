Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Feyenoord reçoit samedi son voisin Excelsior à De Kuip. Giovanni van Bronckhorst a dévoilé la composition pour le derby de Rotterdam, qui débutera à 18 h 45. L’entraîneur a notamment choisi de titulariser Jerayno Schaken et Reiss Nelson.

Feyenoord devra se passer d’Anis Hadj Moussa face à Excelsior. L’Algérien ne figure pas dans le groupe des Rotterdamois, car il ne semble pas suffisamment en forme pour jouer.

Dennis van Eersel, journaliste chargé de suivre le club pour RTV Rijnmond, a signalé l’absence de Hadj Moussa peu avant l’annonce de la composition. Van Bronckhorst a opté pour Schaken et Nelson sur les ailes.

La titularisation de Schaken, qui vient tout juste d’avoir dix-sept ans, retient particulièrement l’attention. Van Bronckhorst avait déjà exprimé vendredi, en conférence de presse, sa confiance envers le jeune attaquant.

Publicité Publicité

Avec Gonçalo Borges et Gaoussou Diarra, Van Bronckhorst dispose encore de deux ailiers en réserve. Les deux attaquants débuteront le derby de Rotterdam sur le banc.

Related Topics

Sem Steijn, Oussama Targhalline et Van Persie devront eux aussi se contenter d’un rôle de remplaçant. Ils pourraient entrer en jeu au cours de la rencontre.

Feyenoord ne peut toujours pas compter sur Jeremiah St. Juste. Le défenseur restera éloigné des terrains plus longtemps qu’espéré initialement, même si Van Bronckhorst espère le retrouver avant la trêve hivernale.

Publicité

Feyenoord doit mettre fin samedi soir à une série particulièrement décevante. Le club n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches officiels.

Van Bronckhorst espère que ses joueurs ont retrouvé de l’énergie pendant la trêve internationale. « Au bout du compte, notre défi sera d’être de nouveau frais et de dégager de l’énergie dès la première minute demain », a expliqué l’entraîneur vendredi.

Publicité

Composition de Feyenoord : Ernst ; Read, Watanabe, Mármol, López ; Vanhoutte, Valente, Zechiël ; Nelson, Ferri, Schaken.