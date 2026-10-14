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Le pedigree européen du Feyenoord se mesure aux nouveaux riches de Serie A avec la réception du Como de Cesc Fabregas, en pleine forme. Nous passons en revue les principaux duels individuels, notamment la puissance offensive d’Anis Hadj Moussa et l’influence de Martin Baturina dans la création du jeu.

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Rien ne vaut un match en milieu de semaine, sous les projecteurs du De Kuip. Les supporters de Rotterdam sont prêts à transformer le stade en chaudron, alors que Feyenoord espère lancer sa campagne de Ligue des champions après une lourde défaite lors de la première journée. Sous la direction de Giovanni van Bronckhorst, l’équipe joue avec beaucoup d’assurance en Eredivisie et reste sur une série de victoires prolifiques, dont un succès 7-0 contre PEC Zwolle et une victoire 5-0 face au FC Utrecht. Mais affronter l’élite européenne exige une autre forme de solidité, et le géant néerlandais veut prouver qu’il a sa place parmi les poids lourds après sa cuisante défaite 5-1 à Barcelone.

Sur sa route se dresse l’adversaire le plus imprévisible qui soit : le Como de Cesc Fabregas. Un peu plus de deux ans après sa sortie de Serie B, l’ancien milieu d’Arsenal, de Barcelone et de Chelsea a contribué à faire du club italien un véritable prétendant en Ligue des champions. Après avoir entamé sa campagne par une victoire 4-1 contre le RB Leipzig, Como arrive à Rotterdam sans crainte, avec un style de jeu qui reflète les idées de son entraîneur. C’est plus qu’un simple match de football. C’est un duel entre deux anciens joueurs passés par Arsenal et Barcelone, désormais sur les bancs de touche.

Anis Hadj Moussa

Si Feyenoord compte un joueur capable de faire basculer un match à lui seul, c’est Anis Hadj Moussa. L’international algérien de 24 ans est l’un des éléments les plus en vue du club depuis son arrivée à l’été 2024, et il a été élu joueur du mois de mai 2026 en Eredivisie. Depuis le départ d’Ayase Ueda pour Lille, il est le principal atout offensif de l’équipe. Son été a été loin d’être calme : son transfert envisagé vers le club saoudien d’Al-Ittihad a échoué juste avant le déplacement à Barcelone. Mais il a présenté ses excuses à ses coéquipiers, a réintégré le groupe et a joué au Camp Nou, où il a éliminé son adversaire direct et contraint Joan Garcia à effectuer un arrêt. Rapide, direct et intrépide dans les duels, il a le profil de l’ailier capable de mettre en difficulté un Como qui aime relancer depuis l’arrière, avec le soutien du public du De Kuip.

Gjivai Zechiël

Au cœur du jeu, Gjivai Zechiël est devenu un élément moteur du milieu de terrain de Van Bronckhorst. Formé à Feyenoord, il est revenu cette saison après des prêts au Sparta Rotterdam et au FC Utrecht, et s’est rapidement imposé grâce à ses qualités techniques et à son infatigable activité. Ses performances lui ont valu le titre de joueur du mois d’août en Eredivisie. Si les noms les plus connus font souvent les gros titres, sa capacité à assurer la transition entre la défense et l’attaque sera essentielle face à un Como qui aime dominer la possession. Ce match constituera un véritable test de maturité pour lui, face à certains des joueurs les plus créatifs de Serie A.

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Martin Baturina

Certains joueurs restent associés à un instant précis, et Martin Baturina a déjà le sien dans la courte histoire de Como en Ligue des champions. Le meneur de jeu croate a inscrit le tout premier but du club dans la compétition, à la 15e minute contre le RB Leipzig, avant d’offrir le deuxième à Tasos Douvikas. Entre les lignes, il apporte à l’équipe de Fabregas à la fois de la créativité et une véritable menace devant le but. Il a expliqué que son entraîneur lui laissait beaucoup de liberté, et il en fait bon usage. Pour le milieu de Feyenoord, repérer les espaces dont il profite et les lui fermer sera l’une des missions essentielles de la soirée.

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Nico Paz

En recrutant Nico Paz au Real Madrid, Como a affiché ses ambitions, et ce joueur créatif a répondu aux attentes. Paz apporte la touche de talent et l’imprévisibilité que Fabregas exige dans les trente derniers mètres. Capable de jouer entre les lignes et de déstabiliser une défense d’une seule passe, il est l’homme que Feyenoord devra neutraliser pour ne pas encaisser de but. Il a également contribué à la création d’occasions de but lors de la victoire contre Leipzig et verra dans le De Kuip le lieu idéal pour montrer ce dont il est capable.

Conclusion

Cette affiche réunit tous les ingrédients d’un grand match européen moderne. Feyenoord doit profiter de l’avantage du terrain pour déstabiliser un Como encore relativement inexpérimenté à ce niveau, malgré son ascension fulgurante. Le duel tactique entre Van Bronckhorst et Fabregas s’annonce comme une partie d’échecs, mais un éclair de génie de Hadj Moussa, de Paz ou de Baturina pourrait finalement faire la différence. Rotterdam est prêt pour la bataille, et les points iront à l’équipe qui gérera le mieux la pression.

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Pour la suite, une victoire donnerait à Feyenoord l’élan nécessaire pour traverser une phase de ligue difficile, tandis que Como pourrait s’affirmer comme un outsider de la compétition. Les deux équipes privilégiant le jeu offensif, il ne faut pas s’attendre à une rencontre fermée. Au coup de sifflet final, nous saurons laquelle de ces étoiles montantes est prête à porter les espoirs de son club sur la plus grande scène.