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Feyenoord clarifie les choses : voici le nouveau capitaine sous Giovanni van Bronckhorst

Feyenoord
L. Valente

Luciano Valente est le nouveau capitaine de Feyenoord. Le club de Rotterdam l’a annoncé samedi après-midi.

Feyenoord devait se mettre en quête d’un nouveau capitaine, car Timon Wellenreuther a rejoint le VfL Wolfsburg.

Van Bronckhorst a étudié la situation avec attention et a choisi Valente. Le milieu de terrain de 22 ans portera le brassard de capitaine dimanche contre le Sparta.

La saison dernière, le capitanat avait été un sujet très commenté à De Kuip. Le prédécesseur de Gio, Robin van Persie, avait retiré le brassard à Quinten Timber avant de désigner Sem Steijn comme nouveau capitaine.

En janvier, cette responsabilité a également été retirée à Steijn. Wellenreuther a finalement terminé la saison comme capitaine.

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Le derby entre le Sparta et Feyenoord débutera dimanche à 12 h 15. La saison dernière, cette rencontre s’était terminée sur le score de 0-4.

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