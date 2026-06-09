Feyenoord a officialisé la signature de son joueur : le favori de Jan Boskamp s’est engagé jusqu’en milieu d’année 2029

Kelvin Neijenhuis n’a pas renoncé à son rêve de percer au Feyenoord. L’attaquant de 18 ans a finalement prolongé son contrat au stade De Kuip, qui arrivait à échéance, et s’est ainsi engagé jusqu’en milieu d’année 2029.

Pendant un temps, le jeune Zélandais semblait pourtant parti pour quitter le club après plus de dix ans, ayant même entamé des discussions avec d’autres formations de l’Eredivisie, dont le NEC Nimègue.

Finalement, le jeune attaquant a décidé de rester fidèle au club de Rotterdam. « C’est très spécial pour moi de prolonger mon contrat avec ce magnifique club. »

« Je suis au Feyenoord depuis plus de dix ans et je me sens désormais vraiment comme un enfant du club. Le Feyenoord compte beaucoup pour moi et c’est pourquoi je souhaite continuer à m’épanouir ici dans les années à venir », conclut le jeune gardien.

Boskamp

Une bonne nouvelle pour l’icône du club, Jan Boskamp. Ce pur produit du Feyenoord a révélé dans le podcast Boskamp & Klein Gijp être un grand admirateur de Neijenhuis.

L’an dernier, il s’étonnait déjà de l’intérêt pour Mexx Meerdink (AZ) : « Je regarde en arrière et je me dis qu’on a encore de bons jeunes dans nos rangs. Kelvin Neijenhuis, par exemple, qui a dix-sept ans. »

« Il sait bien jouer au foot et marque facilement. Et toi, tu viens nous dire qu’il faut aller chercher un remplaçant de l’AZ... » Depuis, Neijenhuis a fêté ses 18 ans et s’est officiellement engagé pour plusieurs saisons supplémentaires avec le club rotterdamois.