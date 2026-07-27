Feyenoord voit en Davis Opoku le remplaçant idéal de Givairo Read, comme l’a révélé le très fiable Sascha Tavolieri. Le latéral droit d’OH Louvain est très apprécié à Rotterdam.

Opoku est sans aucun doute une piste venue du tout nouveau directeur technique Dévy Rigaux. Le successeur de Dennis te Kloese travaillait auparavant au Club Bruges et connaît bien le marché belge.

Opoku n’a que dix-huit ans, mais il a déjà disputé seize matches avec l’équipe première de Louvain la saison dernière. Le latéral droit y a délivré une passe décisive.

L’international belge chez les jeunes a par ailleurs principalement disputé ses matches avec Jong Louvain, qui évolue au troisième niveau du pays.

Selon Transfermarkt, Opoku vaut 800 000 euros. Il est sous contrat jusqu’à la mi-2028 à Louvain, le club où il évolue depuis l’âge de sept ans.

Feyenoord voit en Opoku le remplaçant idéal de Read, régulièrement annoncé sur le départ vers Nottingham Forest. Le club anglais a soumis une offre améliorée à Feyenoord le week-end dernier.