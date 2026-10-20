Jens Fiessing, le technicien allemand d'Al-Ittihad, a fait l'éloge de son attaquant marocain Youssef En-Nesyri, estimant que ce dernier avait prouvé qu'il avait raison, lors de la confrontation face à Al-Ettifaq en Roshn Saudi League.

Al-Ittihad s'est imposé contre Al-Ettifaq sur le score de 4-1, lors du match qui a opposé les deux équipes mardi soir, sur la pelouse de ce dernier, à l'occasion de la dixième journée de la Roshn Saudi League.

Fiessing a déclaré, lors de la conférence de presse d'après-match, dans des propos rapportés par le journal saoudien « Asharq Al-Awsat » : « Je suis heureux de la victoire et du large score, du nombre de buts et de la variété des façons de les marquer, surtout après nos faux pas lors des deux derniers matchs. »

Al-Ittihad avait perdu ses deux derniers matchs, face à Al-Hilal sur le score de 2-3 lors de la huitième journée de la Roshn League, puis contre Shabab Al-Ahli des Émirats arabes unis 1-2 lors de la deuxième journée de la phase de ligue de l'AFC Champions League Elite.

Au sujet des occasions gâchées, Fiessing a déclaré : « Je suis d'accord avec cela, mais nous devons regarder le côté positif, car nous avons marqué quatre buts et nous nous sommes souvent approchés du but face à une équipe de qualité et sur sa pelouse, et c'est là-dessus que nous devons bâtir. »

Il a ajouté : « Mes changements ont été payants, j'ai fait entrer Youssef En-Nesyri qui a marqué deux buts, après être entré en remplacement de Jorge qui a livré un match remarquable, mais que j'ai remplacé en raison de la fatigue. »

Le match a vu Youssef En-Nesyri présent sur le banc des remplaçants d'Al-Ittihad dès le début, avant d'entrer en jeu comme remplaçant à la 72e minute du match, alors que l'équipe menait sur le score de 2-1.

Depuis ce moment, l'attaquant marocain a attiré tous les regards, en marquant le troisième but à la 80e minute, après avoir converti un centre au ras du sol de Mohanad Al-Shanqiti au fond des filets.

En-Nesyri a ajouté son deuxième but personnel et le quatrième de son équipe à la 85e minute, après avoir converti un centre d'Ahmed Al-Ghamdi au fond des filets d'une tête remarquable.

L'attaquant marocain a poursuivi son éclat lors de la saison en cours, en réussissant à marquer pour le quatrième match consécutif en Roshn Saudi League.

En-Nesyri a marqué un but dans les filets d'Al-Feiha lors de la sixième journée de la Roshn League, un doublé contre Al-Faisaly lors de la septième journée, et un but dans le clasico face à Al-Hilal lors de la huitième journée, avant son doublé dans les filets d'Al-Ettifaq.

En-Nesyri est ainsi devenu le meilleur buteur d'Al-Ittihad lors de la saison en cours de la Roshn Saudi League avec un total de 7 buts, avec deux buts d'avance sur le Nigérian Jorge Elinechina et le Néerlandais Steven Bergwijn.