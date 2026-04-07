Florian Wirtz, milieu de terrain de Liverpool, s'est exprimé sur le défi qui attend son équipe face au tenant du titre, le Paris Saint-Germain, demain mercredi, lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, alors que les Reds affichent des résultats décevants cette saison.

Wirtz a ouvert la conférence de presse consacrée à ce match, qui s'est tenue ce mardi, en livrant son bilan de la saison en cours : « Bien sûr, nous espérions une meilleure saison. Nous avions des objectifs précis, et l'équipe a remporté le championnat la saison dernière ; notre objectif cette saison était donc de conserver le titre. Mais nous sommes toujours en Ligue des champions, et il y a encore des choses pour lesquelles nous pouvons nous battre, en plus de garantir notre qualification pour la compétition la saison prochaine. Les choses ne se sont pas tout à fait déroulées comme nous l'espérions, mais il y a encore beaucoup à jouer. »

À propos de l’importance de la Ligue des champions : « C’est une compétition très importante, et les matchs de Ligue des champions sont toujours particuliers. Nous essayons donc d’en profiter et d’aller le plus loin possible. Nous espérons passer ce tour, et nous savons à quel point c’est difficile car les meilleures équipes du monde jouent ici. C’est bien d’affronter ces clubs pour savoir où nous en sommes actuellement. »

Quant à la raison pour laquelle Liverpool est plus performant en Ligue des champions qu’en championnat : « Je pense que nous avons livré de bons matchs en championnat, mais les résultats montrent peut-être à quel point la Premier League est difficile ; c’est un championnat très disputé où n’importe quelle équipe peut en battre une autre. Les soirées de Ligue des champions sont toujours un peu différentes : on affronte des clubs de pays différents, avec des styles de jeu variés. Jusqu’à présent, nous avons apprécié ce parcours, et nous avons hâte d’affronter le Paris Saint-Germain demain.

Il a commenté la déclaration de Van Dijk selon laquelle Liverpool avait « baissé les bras » face à Manchester City : « Je ne savais pas que Virgil avait dit ça. Personnellement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette affirmation, car nous avons essayé de créer des occasions et de renverser la tendance. Bien sûr, quand le temps passe et qu’on arrive à la 80e minute en étant menés 3-0, c’est difficile mentalement de continuer à courir et à se battre avec la même intensité. Nous avons essayé de donner le meilleur de nous-mêmes même quand le score était de 3-0 et 4-0, et je pense que nous avons eu quelques occasions à ce moment-là. Perdre 4-0 contre City, ce n'est pas notre niveau habituel. Nous voulions nous qualifier, et l'année prochaine, nous voulons faire mieux. »

Quant à son sentiment de responsabilité quant à la nécessité de livrer une bonne performance demain : « Oui, bien sûr. Ce sont les matchs que tout joueur rêve de disputer, et c’est ce dont je rêvais quand je suis arrivé dans ce club. Nous allons donc tout donner pour faire un bon match demain, ainsi que la semaine prochaine à Anfield. En tant que joueur, on veut toujours être présent lors de ces rendez-vous et s’assurer de passer ce tour. »

Quant à la capacité de l'équipe à rivaliser dans les grands matchs : « Nous avons montré cette saison que nous étions bons dans les grands matchs, notamment en Ligue des champions. Le dernier tour contre Galatasaray n'a pas été facile, c'est une bonne équipe. Nous croyons en nous, nous avons un bon groupe avec des personnalités fortes, des joueurs formidables et un bon entraîneur qui essaie de nous préparer au mieux pour le match. Le fait que le match retour se joue chez nous peut être un avantage, nous allons donc essayer d’obtenir un bon résultat qui nous ouvrira la voie à Anfield. »

Il a conclu en évoquant la confiance des joueurs envers l’entraîneur Arne Slot : « Oui, bien sûr. Nous croyons en l'entraîneur, et l'équipe doit lui faire confiance car il a remporté le titre de champion la saison dernière. Nous avons livré beaucoup de bons matchs cette saison, nous aurions souhaité de meilleurs résultats, mais c'est la réalité actuelle et nous avons encore des objectifs pour lesquels nous nous battons. Tout ce que je peux dire, c'est que nous faisons confiance à l'entraîneur et que nous ferons de notre mieux demain. »



















