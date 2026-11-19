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Le Paris Saint-Germain a fermement démenti des informations selon lesquelles il serait prêt à vendre Ferran Torres à l'Atlético de Madrid lors du mercato de janvier. L'attaquant espagnol traverse une période difficile, mais des informations contradictoires sur son avenir immédiat alimentent le débat dans la capitale française.

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Des rumeurs de départ précoce pour Torres

Arrivé avec de grandes ambitions et pour un montant de 50 millions d'euros , Torres peinerait à convaincre pleinement les dirigeants du PSG. L'ancien attaquant du FC Barcelone a inscrit sept buts depuis son arrivée au club. Il n'a toutefois plus trouvé le chemin des filets depuis le 20 septembre.

Cette longue disette soulève de sérieuses questions sur son adaptation et sa place à long terme dans l'effectif. El Nacional affirme qu'un départ précoce est désormais une réelle possibilité.

Des informations contradictoires venues d'Espagne

Selon le même article, les Parisiens seraient disposés à se séparer de Torres en janvier. L'Atlético de Madrid serait très intéressé et de premiers échanges auraient déjà eu lieu.

Ces affirmations ont toutefois été aussitôt contestées. PSG Inside Actus a catégoriquement rejeté les informations venues d'Espagne. Ces deux versions contradictoires entretiennent le flou autour de l'avenir immédiat du joueur. Le conseiller sportif Luis Campos refuserait de le vendre à un prix fortement réduit, souhaitant protéger l'important investissement financier du club.

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Une période difficile qui accroît la pression à Paris

Avec sept buts inscrits, Torres n'a pas complètement échoué lors de ses premiers mois à Paris, mais sa récente disette est indéniablement préoccupante. La concurrence pour les places en attaque reste également très forte au PSG. Une longue période sans marquer peut vite devenir problématique pour tout attaquant qui cherche à s'imposer comme titulaire régulier.

Torres doit rapidement retrouver son efficacité devant le but pour conserver la confiance de son entraîneur et justifier le montant considérable de son transfert. Le club lui laissera probablement davantage de temps pour s'adapter à ses exigences tactiques élevées.

Le temps presse pour Torres

Si ses performances individuelles ne s'améliorent pas rapidement, les dirigeants parisiens devront prendre une décision difficile. Concilier la valeur marchande du joueur avec leurs attentes économiques et sportives pourrait rendre la question particulièrement délicate. Pour l'heure, la perspective d'un transfert hivernal à l'Atlético de Madrid reste une rumeur très contestée.