Un départ de Ferran Torres du FC Barcelone se rapproche encore un peu plus. L’attaquant de 26 ans a trouvé un accord personnel avec le Paris Saint-Germain en vue d’un transfert, rapporte Florian Plettenberg de Sky Deutschland.

« Ferran Torres a trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain », écrit Plettenberg. « C’était déjà le plan depuis plusieurs jours. Le PSG et le FC Barcelone ont désormais entamé les discussions entre eux. »

La semaine dernière, l’expert du mercato Matteo Moretto avait déjà indiqué que l’Espagnol était ouvert à un transfert au PSG. Barcelone ne semble pas non plus vouloir retenir Ferran à tout prix, ce qui facilite un transfert.

Le PSG suit Ferran depuis un certain temps déjà, après que les négociations concernant une prolongation de son contrat courant jusqu’à mi-2027 à Barcelone auraient, selon certaines informations, « complètement capoté ». À la mi-juillet, Sky Italia avait déjà révélé que les Français souhaitaient faire affaire avec Barcelone.

Barcelone voudra, malgré le fait que le contrat de Ferran ne court plus que sur un an, profiter du nouveau statut de l’attaquant. Grâce à sa frappe victorieuse en prolongation, il a offert à l’Espagne le titre mondial aux dépens de l’Argentine (1-0).

Le PSG a bien besoin de sang neuf en attaque après les départs de Gonçalo Ramos (AC Milan) et Lee Kang-in (Atlético de Madrid). En outre, Bradley Barcola est quasiment certain de partir, tandis qu’un doute entoure Ibrahim Mbaye.

Outre Torres, les Parisiens veulent aussi absolument se renforcer avec la star de l’Ajax, Mika Godts. L’ailier gauche est ouvert à cette étape et a trouvé un accord personnel. Le PSG doit désormais encore parvenir à un accord avec l’Ajax.