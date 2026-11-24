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L’attaquant du Paris Saint-Germain Ferran Torres a réalisé un important investissement immobilier en achetant le siège de son ancien club, Valence. L’international espagnol aurait déboursé environ 7 millions d’euros pour acquérir le bâtiment, devenant ainsi le bailleur du club où il a commencé sa carrière professionnelle.

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Un investissement majeur au cœur de Valence

La situation a de quoi surprendre pour cet ancien joueur formé à Valence : Torres a finalisé l’achat du bâtiment qui abrite actuellement les bureaux administratifs du club. Situé juste à côté de l’emblématique stade Mestalla, l’immeuble comprend un rez-de-chaussée et cinq étages. Sa superficie totale est d’environ 5 000 mètres carrés, ce qui représente un ajout important au portefeuille d’investissements du joueur dans la ville.

L’opération a d’abord été révélée par Valencia Plaza, puis confirmée par AS. Cette transaction témoigne de l’attachement que la star du PSG conserve pour sa ville natale, même si sa carrière l’a conduit à Manchester City, à Barcelone, puis dans la capitale française . En investissant 7 millions d’euros dans ce bâtiment, Torres se place au cœur des futurs projets de réaménagement urbain de la ville et montre qu’il sait aussi miser sur la croissance à long terme en dehors du football.

Le bâtiment est le centre névralgique des activités quotidiennes du club, mais il n’abritera plus son siège que temporairement après ce changement de propriétaire. Si Torres en est désormais le propriétaire, Valence ne quittera pas les lieux immédiatement. La situation est singulière : l’un des joueurs les plus brillants issus du centre de formation du club devient le bailleur de l’institution qui lui a permis de faire ses débuts professionnels et lui versera désormais un loyer.

Un déménagement prévu au Nou Mestalla

Cette vente est directement liée au projet de nouveau stade que Valence mène depuis longtemps. Les travaux du Nou Mestalla avançant conformément au calendrier établi, le club se prépare à s’y installer à partir de la saison prochaine. Ce déménagement prévoit de regrouper toutes les fonctions administratives dans le nouveau complexe, si bien que l’ancien immeuble de bureaux ne sera plus nécessaire à long terme. Le club l’a donc mis en vente pour lever des fonds.

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Valence restera locataire du bâtiment jusqu’à ce que le nouveau stade soit entièrement achevé et prêt à être occupé. Ses activités pourront ainsi se poursuivre sans interruption pendant les dernières étapes de la construction. Pour le club, la vente apporte immédiatement des liquidités. Pour Torres, elle permet d’acquérir un bien immobilier de premier choix dans un quartier qui devrait connaître une profonde transformation lorsque l’ancien stade sera finalement démoli.

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Un patrimoine immobilier qui s’étend à Valence

Ce n’est pas le premier investissement sur le marché immobilier valencien de l’attaquant de 26 ans. Torres possède déjà un autre bien important à proximité de Mestalla, qui comprend environ 50 bureaux individuels. Il voit manifestement dans ce secteur un fort potentiel de valorisation. La valeur stratégique de ces investissements est liée à l’avenir du site du stade actuel, qui doit être entièrement réaménagé une fois que l’équipe aura déménagé à l’autre bout de la ville.

Selon les projets actuels, le terrain occupé par Mestalla devrait être libéré pour accueillir un programme résidentiel d’environ 500 nouveaux logements. Cette transformation d’un site sportif en quartier résidentiel et commercial devrait faire fortement grimper la valeur des biens immobiliers. Si Torres a acquis ce nouvel immeuble, Valence cherche toujours un acheteur pour le terrain du stade, dont la valeur est estimée à près de 150 millions d’euros.

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Un apport financier pour les recrues de janvier

Les 7 millions d’euros tirés de cette vente entreront directement dans les comptes de Valence et donneront au club une marge de manœuvre financière dont il a grand besoin. À court terme, cette somme devrait jouer un rôle décisif lors du prochain mercato hivernal. La direction a déjà identifié plusieurs postes clés à renforcer pour rester compétitive en Liga, et l’argent issu de l’opération avec Torres lui donne les moyens de poursuivre ses cibles en janvier.

Pour Torres, cet achat conforte sa réputation d’investisseur avisé. Si sa priorité reste de remporter des titres avec le PSG et la sélection espagnole, ses activités économiques à Valence lui assurent aussi de conserver une place importante dans la ville pour les décennies à venir.