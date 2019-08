Fernando Torres : "Liverpool va gagner la Premier League cette saison"

L'ancien attaquant de Liverpool et de Chelsea prédit le meilleur pour les Reds cette saison et a encensé Frank Lampard, son ancien coéquipier.

Champion d'Europe au détriment de la saison dernière, a une fois de plus échoué, mais de peu cette fois-ci, dans sa quête en . Les Reds courent après un sacre en championnat d' depuis près de 30 ans et ont manqué leur objectif pour un point. Nul doute que cette saison, les hommes de Jürgen Klopp auront plus que jamais les yeux rivés sur le titre en Premier League.

Liverpool espère mettre fin au règne de et que cette année soit la bonne pour les Reds en championnat. Les anciens du club aussi espèrent un sacre des coéquipiers de Sadio Mané sur la scène nationale, à l'image d'une ancienne gloire de la maison Red, Fernando Torres. Actuellement au , l'ex international espagnol a marqué les supporters de Liverpool lors de son passage et garde dans son coeur les Reds.

Torres optimiste pour Lampard

Dans un entretien accordé à DAZN, l'attaquant passé par Liverpool entre 2007 et 2010 a indiqué qu'il voit les Reds remporter la Premier League cette année : "Je sens que Liverpool veut réellement remporter la Premier League. Ils sont contents d'avoir remporté la la saison dernière, mais ils veulent la Premier League; ils pensent à l'étape suivante". Si les Citizens voudront briller en C1, ce sera l'inverse pour Liverpool dont la ville attend de pied ferme le sacre en championnat.

Passé aussi par , Fernando Torres est revenu sur la nomination de Frank Lampard, son ancien coéquipier avec qui il a remporté la Ligue des champions, à la tête des Blues : "Lorsque vous connaissez Frank Lampard, vous réalisez qu'il est très intelligent, il analyse toujours tout, même lorsqu'il était joueur. On l'avait vu et on avait dit : ce mec va être entraîneur. Frank Lampard est passionné par Chelsea. Je suis sûr qu'il va très bien réussir".



Enfin, l'Espagnol a déclaré sa flamme à Pep Guardiola qui va encore surprendre tous ses adversaires cette saison et sera difficile à battre : "Je suis un grand fan de Pep Guardiola. Il améliore ses équipes avant que les rivaux ne sachent quoi faire. Tout le monde se préparera à affronter le Manchester City de l’année dernière, mais quand ils le feront, ils feront face à une équipe complètement différente".