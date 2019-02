Fernando Redondo voit "des similitudes" entre Maradona et Messi

EXCLU GOAL - L'ancien international argentin, Fernando Redondo, juge qu'il y a beaucoup de points communs entre ses deux illustres compatriotes.

Messi ou Maradona ? Maradona ou Messi ? Ce sujet continue d'alimenter les débats et en Argentine les avis divergent sur celui qui a le plus marqué l'histoire du football. Il y a ceux qui se prononcent en faveur d'El Puga, d'autres qui optent pour El Pibe Del Oro, et enfin ceux qui ont du mal à trancher entre les deux. Et au sein de cette dernière catégorie, on retrouve notamment un certain Fernando Redondo.

Redondo a été l'un des meilleurs représentants de l'Albiceleste, défendant notamment les couleurs de l'AC Milan et du Real Madrid. Son élégance balle au pied et sa vision de jeu étaient très appréciées, à tel point que Daniel Passarrella, l'ancien sélectionneur national, s'était mis à dos tout le pays pour avoir osé l'écarter de l'équipe lors de la Copa America 1995.

"Messi et Maradona ont beaucoup apporté à ce jeu"

Redondo connait très bien Maradona puisqu'il l'a eu comme coéquipier au milieu des années 90. Il n'a pas joué avec Lionel Messi, mais il suit son parcours avec attention et fait partie de ses plus grands admirateurs. Pour Goal, il a bien voulu dresser une petite comparaison entre ces deux génies.

"Diego avait une relation unique avec le ballon, c'était très "plastique" et c'était agréable à voir, nous a confié l'ex-milieu argentin. Il y avait cette souplesse et flexibilité… et elle est différente de celle de Messi. Maradona avait aussi une cheville très spéciale. Tout le monde avec leur esthétique fait plus ou moins la même chose. Nous avons vu des buts très similaires de Diego et de Messi. Les deux, avec des personnalités différentes, ont énormément apporté à ce jeu".

L'article continue ci-dessous

"Messi fait tout différemment"

S'il reste un grand fan de Maradona, Redondo reconnait tout de même que Messi a quelque chose d'unique. "Il fait tout différemment, a-t-il déclaré. Il est celui qui déséquilibre à tout moment, il le fait avec une passe, avec un tir de loin ou de près, une feinte ou un crochet. C'est vraiment hors norme. Je ne me laisserai jamais de le louer".

Redondo, qui passe actuellement son diplôme d'entraineur UEFA, a aussi eu un mot au sujet de Santiago Solari, un autre de ses anciens partenaires et qui est en ce moment en charge du Real Madrid. "Être entraîneur du Real Madrid nécessite de gérer le vestiaire et imposer ses idées. Santiago est très intelligent, il est compétent, il connaît la maison et bien qu'il soit venu dans un moment compliqué, il la dirige de la meilleure des façons. Nous verrons ce qu'il en sera après (s'il est conservé à son poste)".