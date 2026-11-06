Avant le sommet tant attendu face à l'Atlético Madrid, Fermín López, milieu de terrain vedette du Barça, a livré un message clair, sans aucune complaisance : l'Atlético nous a causé un préjudice considérable, et nous devons désormais maîtriser les moindres détails, jouer selon notre style et gagner là-bas pour terminer la saison en tête.

Fermín López (23 ans) a atteint son 150e match avec le Barça mardi dernier face à Aston Villa (3-0) en Ligue des champions, l'une des étapes les plus importantes de la saison. Vient désormais le moment d'affronter l'Atlético Madrid, dans une tentative de revanche sur la saison passée. Il s'agira de son 100e match en Liga.

Dans un entretien accordé au journal « Mundo Deportivo », qui sera publié dans son intégralité samedi dans ses versions numérique et imprimée, le joueur du Campello et ses coéquipiers aspirent à la revanche.

Pas un match ordinaire

Interrogé sur le match de dimanche contre l'Atlético Madrid, qui l'avait éliminé de la Coupe du Roi l'an dernier en menant 4-0 à la mi-temps, puis de la Ligue des champions, et sur la question de savoir s'ils attendent vraiment ce match avec impatience, Fermín a répondu : « Nous ne sommes pas très enthousiastes. Au final, ce n'est qu'un match de plus, mais nous savons qu'il est important, car ils nous ont infligé la défaite la saison dernière et nous ont éliminés à deux reprises. »

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Il a ajouté : « Nous savons qu'ils forment une grande équipe et qu'ils nous rendront le match très difficile. Nous devons maîtriser tous les détails, jouer selon notre style habituel et espérons gagner là-bas, car cette victoire serait très importante pour nous qualifier à la première place. »

La leçon de la saison passée

Au sujet des enseignements tirés, et de la question de savoir s'ils ont revu les séquences où l'Atlético a réussi à plusieurs reprises à percer leur défense, il a affirmé : « Chaque équipe a son propre style, et l'an dernier ils ont réussi à comprendre le nôtre dans une certaine mesure et nous ont causé un préjudice important. »

Il a souligné : « Je pense que nous livrons de bonnes prestations cette année, en particulier lors du dernier match (Aston Villa), où la défense a été excellente. Ce sont des choses que nous pouvons améliorer, mais il se peut que nous ne soyons pas à notre meilleur niveau et cela nous affectera ; malgré cela, nous essayons de maîtriser autant que possible, que ce soit le pressing des attaquants ou les défenseurs, et nous nous efforçons de contrôler tout ce que l'entraîneur nous demande afin de réduire leurs points forts et de jouer selon notre propre style. »

Le souvenir de la lèvre fendue

Lors de sa dernière visite au stade Metropolitano, Fermín était reparti avec une lèvre fendue et n'avait pas pu terminer le match. Interrogé sur le fait de savoir si c'était l'un des moments les plus difficiles de sa carrière avec le Barça, d'autant qu'il était sur le point d'atteindre les demi-finales de la Ligue des champions avant d'être contraint de sortir, il a répondu : « Oui, avec le match contre l'Inter, celui-ci a aussi été difficile, entre la douleur de la blessure qui a nécessité des points de suture et était extrêmement douloureuse, et surtout parce que nous avons été éliminés de la compétition. »

Il a poursuivi : « Ce qui me faisait le plus mal, c'était cela, et le fait de penser que si ce ballon était entré dans les buts (ta frappe sur Musso qui l'a touché), le match aurait peut-être été différent. On se met à penser à beaucoup de choses, ce n'était pas un bon moment, mais on apprend de tout. »