Fermín López, le milieu de terrain du Barça, a ouvert son cœur à quelques jours du coup d'envoi de la saison officielle du club blaugrana, pour évoquer les grands changements dans les numéros de l'équipe et son chaleureux accueil réservé à la nouvelle recrue en provenance de Manchester City, Rodri.

La formation catalane s'apprête à débuter son parcours en Liga face à Elche au stade Martínez Valero dimanche prochain à 21h30, une rencontre qui verra la première apparition officielle des nouvelles recrues Jordan, Adiyemi et Bisso, en plus de Rodri et Cancelo.

Rodri, sacré Ballon d'or, devrait porter le numéro 16 qui appartenait à Fermín, ce dernier passant à son tour au numéro 7, laissé vacant après le départ de Ferran Torres.

À ce sujet, la star andalouse a déclaré, dans un entretien franc avec le journal "Diari Ara" : "Le numéro 7 est un numéro que j'ai toujours aimé et que de grands joueurs ont porté dans l'histoire du club. Comme il était vacant, je l'ai demandé et j'en suis heureux. J'ai ressenti une certaine tristesse à l'idée d'abandonner le numéro 16 car je l'ai beaucoup aimé durant mes saisons avec l'équipe première, mais je suis convaincu qu'il sera entre de bonnes mains."

Fermín n'a pas ménagé les éloges envers Rodri, le qualifiant de meilleur milieu défensif au monde : "C'est un grand joueur, vainqueur du Ballon d'or et champion du monde. J'ai joué avec lui en sélection et il est le meilleur à son poste, il nous apportera beaucoup."

López a également abordé le dossier Julián Álvarez, la priorité de l'entraîneur Hansi Flick et du directeur sportif Deco, malgré la volonté de l'Atlético de Madrid de ne pas le vendre au Barça, en affirmant : "Je l'admire énormément, c'est un joueur formidable, mais au final c'est un joueur de l'Atlético, et avec notre style de jeu je pense qu'il s'intégrerait parfaitement."

Il a conclu ses propos par un message d'adieu à son ancien coéquipier Ferran Torres, parti au Paris Saint-Germain pour 50 millions d'euros : "Ce sont des décisions personnelles et je n'ai pas toutes les informations, mais c'était un coéquipier formidable et je lui souhaite beaucoup de réussite. Je lui ai écrit un message d'adieu, il a pris sa décision lui-même et je suis heureux de son bonheur."