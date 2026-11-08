Fermín López, la star du Barça, a affirmé que la confrontation face à l'Atlético Madrid n'avait pas du tout été facile, soulignant que son équipe avait rencontré de grandes difficultés durant la première période, mais qu'elle avait réussi à revenir et à décrocher une victoire précieuse.

Fermín López a inscrit un doublé, menant le Barça à renverser l'Atlético Madrid (2-1), dimanche soir, au stade Metropolitano, lors de la 12e journée du championnat d'Espagne.

L'Atlético Madrid avait ouvert le score par l'intermédiaire de Giuliano Simeone à la 10e minute, et a manqué de nombreuses occasions durant la première période, avant que Fermín López ne parvienne à inscrire le but égalisateur à la 45e minute, puis n'ajoute le but de la victoire en seconde période, permettant au Barça de conforter sa place de leader de la Liga avec 33 points.

Fermín López a déclaré, dans ses propos après la rencontre, que la confrontation face à l'Atlético Madrid avait été extrêmement compliquée, précisant : « L'an dernier, ils nous ont battus en Coupe et en Ligue des champions, et nous savions que c'était une confrontation compliquée. La première période a été difficile, mais nous avons réussi à réaliser la remontada. »

Le joueur du Barça a évoqué l'impact de son premier but sur le déroulement du match, expliquant que l'équipe n'avait pas montré la fluidité requise durant la première mi-temps, mais qu'il s'était senti plus à l'aise après avoir inscrit l'égalisation, ce qui a aidé ses coéquipiers à mener le retour à bien.

López a déclaré, selon les propos rapportés par le réseau beIN Sports : « Nous n'avons pas joué avec la fluidité requise en première période, mais après avoir marqué le but, nous avons joué plus à l'aise et nous avons réussi à l'emporter. »

À propos de la grande complicité entre lui et Lamine Yamal, qui lui a offert le but de la victoire, Fermín a souligné que l'entente entre eux avait aidé à exécuter l'action de manière idéale, ajoutant : « Nous nous connaissons très bien, et sa passe valait la moitié d'un but. »

Fermín López a également révélé un geste humain qu'il a eu après la rencontre envers un supporter du Barça, après avoir remarqué la présence d'une banderole portant son nom dans les tribunes, décidant de lui offrir son maillot en reconnaissance de son soutien.

Dans un autre entretien, López a déclaré : « Je pense que toute l'équipe a livré un grand match en défense comme en attaque. Je suis heureux des deux buts et de la place de leader avant le début de la trêve internationale. »

Il a poursuivi ses propos : « Nous sommes venus à ce match pour les trois points, et après le premier but de l'Atlético, nous avons essayé de nous ressaisir et de retrouver la confiance, puis nous avons livré une meilleure seconde période. »

Interrogé sur le fait que, après la victoire du Real Madrid face à Valence la veille, le Barça n'avait plus de marge pour trébucher, la star du Barça a précisé : « Oui, c'est vrai, mais nous nous concentrons sur nous-mêmes. Gagner ici remonte le moral de l'équipe. »

À propos du secret du changement de prestation du Barça en seconde période par rapport à la première, il a révélé : « Nous avons essayé d'ajuster certaines choses dans le pressing et nous avons livré une seconde période remarquable. »

Quant à savoir si le résultat était juste, López a conclu ses propos en disant : « Oui, le résultat est juste. Nous avons eu de nombreuses occasions en première période, et eux aussi, mais nous avons maîtrisé toute la seconde période, donc nous méritons la victoire. »