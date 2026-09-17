Fermín López : je ne suis ni Xavi ni Iniesta, et Messi est mon seul regret à Barcelone !

Des terrains méconnus de troisième division au cœur de l'effectif du Barça, le parcours de Fermín López n'a pas été une simple histoire d'ascension ordinaire, mais bien l'explosion d'un talent qui a refusé de rester enfermé dans le moule des légendes.

Dans un entretien franc accordé au magazine international « GQ Hype », dans lequel López a tout dévoilé, la star andalouse a tranché le débat autour de sa comparaison avec Xavi et Iniesta, a confié son plus grand regret de ne pas avoir pu jouer aux côtés de Lionel Messi, et a révélé le secret de son entente magique avec Lamine Yamal.

López (23 ans) fait la une du dernier numéro du célèbre magazine, dans lequel il a évoqué en toute transparence sa gestion de la déception de son absence à la Coupe du monde avec la sélection espagnole après sa convocation, à cause de sa blessure, ainsi que ses ambitions pour sa nouvelle saison avec les Blaugrana.

López a tranché le débat qui entoure sa comparaison permanente avec les légendes du club, affirmant qu'il veut tracer sa propre voie. Il a déclaré : « Je me considère un peu différent de Xavi et Andrés, car ils sont inégalables et il n'y a aucune comparaison possible entre eux. »

Il a ajouté : « Je suis toujours plus proche de la surface de réparation, j'aime le jeu direct, et je cherche toujours à marquer des buts. J'ai toujours eu une bonne relation avec le fait de marquer, et cette année j'en profite plus que jamais. »

Interrogé sur ses modèles dans le football, il n'a pas hésité à citer deux grands noms, exprimant un profond regret de ne pas avoir pu jouer à leurs côtés : « Je n'ai pas pu jouer avec Andrés, et je ne le pourrai jamais parce qu'il a pris sa retraite, mais je le souhaitais énormément. »

Il a poursuivi : « J'éprouve encore un certain regret pour le match que nous aurions pu jouer au Qatar, et qui n'a pas eu lieu. J'aurais aimé partager le terrain avec Lionel Messi. » Il a par ailleurs décrit la star du tennis Rafael Nadal comme « un modèle pour tous les Espagnols ».

Fermín est revenu sur les souvenirs de son ascension fulgurante, décrivant le moment de son arrivée en équipe première comme « très émouvant » : « Je venais de Linares, qui était un monde totalement différent de l'équipe première du Barça, et j'entrais dans un vestiaire avec ter Stegen, Lewandowski, Pedri et de nombreux autres joueurs de ce niveau. »

Au sujet de son entente magique avec Lamine Yamal, il a fait son éloge en disant : « C'est très facile de jouer à ses côtés. C'est le meilleur, et si tu joues avec des joueurs de cette qualité, le football devient plus facile. »

Il a également parlé de l'excellente ambiance au sein de la sélection espagnole, précisant : « Je pense que nous nous retrouvons tous ensemble, mais j'ai toujours un petit groupe avec Álex Baena, avec Grimaldo, avec Cucurella, et avec les joueurs du Barça Lamine et Pedri, mais j'aimerais dire que je m'entends bien avec tout le monde et que nous formons tous un seul groupe. »

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La star du Barça a conclu ses propos en dévoilant ses rêves en dehors du rectangle vert : « Au fil des ans, j'aimerais fonder une famille, que ma famille soit toujours en bonne santé, construire ma propre maison et mon propre cadre de vie. »