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Fermin Lopez a répondu présent pour Barcelone en inscrivant un doublé décisif, qui a permis à son équipe de s’imposer 2-1 après avoir été menée sur la pelouse de l’Atlético de Madrid, au Metropolitano. Grâce à la performance du jeune milieu de terrain, l’équipe de Hansi Flick aborde la trêve internationale en tête de la Liga et fait taire les critiques après ses récents revers.

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Fermin, artisan de la remontée au Metropolitano

Le FC Barcelone a décroché une précieuse victoire 2-1 sur le terrain de l’Atlético de Madrid, après avoir été mené tôt au score. Les hommes de Hansi Flick ont d’abord peiné à trouver leur rythme dans la capitale espagnole, soumis à une forte pression des locaux en début de rencontre.

Mais Fermin a inscrit un but égalisateur crucial juste avant la pause, renversant complètement la dynamique du match. Le milieu espagnol a ensuite marqué une deuxième fois après la reprise pour parachever une superbe remontée et prendre une certaine revanche sur cet adversaire, qui avait éliminé Barcelone de la Coupe du Roi et de la Ligue des champions la saison dernière.

« Nous avons réussi à renverser la situation »

S’adressant aux journalistes après le coup de sifflet final, Fermin a reconnu que les visiteurs avaient dû résister à une forte pression en début de match avant de trouver leurs marques. « C’était un match très difficile. L’an dernier, ils nous ont battus en Coupe et en Ligue des champions. La première période a été compliquée, mais nous avons réussi à renverser la situation et nous avons fait un grand match », a-t-il déclaré, selon Mundo Deportivo.

Le milieu de terrain a expliqué comment son but décisif avant la mi-temps avait apaisé son équipe. « Nous n’étions pas à notre meilleur niveau, mais une fois que nous avons marqué, nous nous sommes sentis plus à l’aise », a indiqué Fermin. « Nous avons eu un peu de mal en première période, mais je pense que nous avons fait un grand match. Vers la 20e ou la 25e minute, nous avons commencé à mieux contrôler le jeu et mon but nous a aidés à nous détendre un peu. »

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Fermin a également révélé que la discussion à la mi-temps avait porté sur la nécessité de conserver l’ascendant pris avant la pause. « Ils ont peut-être reculé un peu plus et nous avons eu davantage de contrôle », a-t-il ajouté. « À la mi-temps, nous avons dit qu’il fallait continuer comme nous avions terminé la première période. L’équipe a livré une seconde période incroyable. »

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Une réaction après les récents revers

Cette victoire arrachée à Madrid donne un immense regain de confiance au club catalan. Barcelone s’était présenté au Metropolitano sous une pression croissante après deux défaites douloureuses consécutives face au Paris Saint-Germain et au Real Madrid.

Fermin s’est empressé de rassurer les supporters sur l’état d’esprit intact de l’équipe. Adressant un avertissement clair à ses adversaires, il a déclaré : « Nous sommes prêts à rivaliser. Nous savions que les supporters étaient un peu déçus après les deux défaites, mais nous avons envoyé un message pour leur montrer que nous sommes là et que nous allons nous battre à chaque match. »

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Ce résultat fait taire les doutes grandissants sur la profondeur de l’effectif, tout en permettant à Barcelone de conserver solidement la tête de la Liga. « Nous avions vraiment envie de gagner, d’aborder la trêve internationale avec trois points et en tête du classement », a conclu Fermin.

En tête du classement avant la trêve

Les joueurs de Flick vont désormais rejoindre leurs sélections pour la trêve internationale, avec leur domination en championnat toujours intacte.

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Cette victoire acquise de haute lutte offre à Barcelone une base dont le club avait grand besoin pour retrouver son élan. À la reprise des compétitions de clubs, les Catalans chercheront à s’appuyer sur cette prestation pleine de caractère et à prouver que leur récente baisse de forme n’était qu’un bref passage à vide dans une saison par ailleurs solide.