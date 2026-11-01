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Le jeune talent du FC Barcelone Fermin Lopez a infligé un sérieux revers à Manchester United en repoussant publiquement ses avances, préférant rester durablement au Camp Nou. Le milieu de terrain de 23 ans est devenu une cible prioritaire du géant de Premier League après une série de prestations sensationnelles en Liga.

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Manchester United vise Fermin

Manchester United a intensifié sa recherche de renforts au milieu de terrain et, selon certaines informations, Fermin figure désormais en tête de sa liste de souhaits. Le club apprécie depuis longtemps l’international espagnol, dont la polyvalence et la capacité à marquer depuis le milieu de terrain font de lui l’un des jeunes talents les plus prometteurs du football européen. Soucieux de reconstruire son effectif, le club de Premier League avait fait du joueur formé à la Masia une cible prioritaire pour les prochains mercatos.

Mais le géant anglais aura fort à faire pour arracher le joueur à la Catalogne. Malgré l’attrait d’Old Trafford et la puissance financière de la Premier League, Fermin n’a manifesté aucune envie de partir à l’étranger. Sa cote a encore grimpé après une prestation de haut vol face à Alaves, au cours de laquelle il a de nouveau montré pourquoi il est jugé indispensable au projet sportif actuellement porté par le club catalan.

Fermin veut rester à Barcelone

Interrogé sur les spéculations autour d’un éventuel départ en Premier League, Fermin a rapidement écarté cette possibilité. Après une prestation qui lui a valu le titre de meilleur joueur du match, le milieu de terrain a clairement affiché son attachement au FC Barcelone. Sa prise de position devrait contraindre Manchester United à se tourner vers d’autres pistes pour renforcer son entrejeu.

« Je ne prête pas attention à ce genre d’informations. Je veux rester au Barça aussi longtemps que possible et j’espère terminer ma carrière dans ce club », a-t-il affirmé avec fermeté, cité par Mundo Deportivo.

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Fermin survole les débats au milieu de terrain

Ces spéculations sur son avenir surviennent après la prestation individuelle remarquable de Fermin lors de la large victoire de Barcelone face à Alaves. Le joueur de 23 ans a été l’artisan du succès, inscrivant un but superbe et délivrant deux passes décisives à Raphinha pour assurer les trois points. Son influence a été telle qu’il a été désigné meilleur joueur du match, confortant ainsi la confiance que Hansi Flick place en lui.

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Revenant sur la prestation de l’équipe, le milieu de terrain a estimé que le groupe avait traversé une période difficile avant de retrouver son meilleur niveau. « Nous avons fait un bon match, nous nous sommes retrouvés, nous avons réussi à retrouver notre identité et notre vrai niveau. Maintenant, nous devons continuer à jouer ainsi », a-t-il expliqué.

Les exigences tactiques de Flick et la fatigue de l’effectif

Malgré son rôle décisif, Fermin a reconnu que l’intensité du système de Flick commençait à peser physiquement. En fin de match face à Alaves, le milieu de terrain était visiblement épuisé, mais il lui a été demandé de tenir malgré la fatigue pour préserver l’équilibre de l’équipe. Cette approche très intense est devenue une caractéristique du jeu de Barcelone cette saison et exige de chaque joueur sur le terrain un effort maximal pendant les 90 minutes.

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Fermin a raconté un échange avec son entraîneur au bord du terrain, révélant les consignes reçues alors qu’il peinait à reprendre son souffle. « Flick m’a dit, même s’il savait que j’étais mort, qu’il allait remplacer De Jong et que je devais tenir encore un peu et rester plus calme », a-t-il confié.