Manchester United, Ferguson présent pour célébrer le sacre de 1999

MU a fait savoir ce samedi que son légendaire entraineur, Sir Alex Ferguson, honorera de sa présence le 20e anniversaire du sacre de Barcelone.

En mai prochain, et pour célébrer les 20 ans de l'incroyable triomphe européen acquis contre le Bayern Munich à Barcelone, Manchester United organise un évènement spécial, avec des retrouvailles qui réuniront les principaux acteurs de ce fameux match. Et parmi les invités, il y aura un certain Sir Alex Ferguson.

Le technicien écossais était à la tête de MU à l'époque. Son nom est irrémédiablement associé à ce triomphe et au triplé récolté cette année-là. Aujourd'hui, et depuis qu'il a été victime d'une hémorragie cérébrale en mai dernier, il ne se trouve pas dans les meilleures conditions physiques. Mais, malgré ça, il a accepté de participer à cette célébration.

Ferguson ne fera pas qu'à assister à un match d'exhibition. Il sera même aux commandes de l'équipe des "légendes de MU". Une nouvelle qui doit ravir tous les fans de l'équipe et les inciter à se rendre en masse à Old Trafford le 26 mai prochain.

Dans un communiqué publié sur son site samedi, Manchester United a révélé cette information, se félicitant de pouvoir compter sur celui qui incarne plus que quiconque la réussite des Red Devils.

Pour rappel, durant ses 24 ans passés au club, Sir Alex Ferguson a mené MU à 13 titres de champion d'Angleterre, deux Ligue des Champions, mais aussi cinq FA Cup, quatre League Cup et deux Coupes du Monde des clubs.

À noter que les fonds récoltés lors de cet évènement commémoratif seront reversés à Manchester United Foundation, une association qui assiste le club et ses partenaires dans des opérations caritatives en faveur principalement des enfants.