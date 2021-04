Ferguson : "La Superligue c'est s'éloigner de 70 ans de football européen"

L'ancien entraîneur légendaire de Manchester United s'est dit particulièrement opposé à la création d'une Superligue européenne.

C'est la nouvelle du jour qui pourrait faire basculer le foot dans les prochaines années. Selon le New York Times, douze clubs européens (les deux Manchester, Liverpool, Tottenham, Arsenal, Chelsea, la Juve, les deux Milan, le Barça, le Real et l'Atlético) seraient sur le point d'annoncer la création d'une Superligue européenne indépendante de la Ligue des champions.

Une création qui serait loin de faire l'unanimité et qui a été fermement condamnée par l'UEFA ainsi que les trois championnats concernés (Angleterre, Italie, Espagne). Parmi les acteurs du football, anciens comme actuels, plusieurs voix s'élèvent également contre ce projet de réforme qui pourrait entrer en vigueur en 2022.

Après Gary Neville, farouchement opposé cette Superligue, Sir Alex Ferguson a également fait savoir qu'il était profondément contre la création de cette nouvelle compétition et l'abandon de la Ligue des champions qui s'ensuivrait.

"Parler d'une Super League, c'est s'éloigner de 70 ans du football européen, a-t-il commenté auprès de l'agence Reuter. À mon époque, à United, nous avons disputé quatre finales de la Ligue des champions et elles ont toujours été les soirées les plus spéciales."

"Les fans du monde entier adorent la compétition telle qu'elle est", a conclu l'ancien boss de Manchester United, vainqueur à deux reprises du plus prestigieux trophée de clubs dans le monde, en 1999 et 2008.

Toujours très proche du club où il a passé pas moins de 27 longues saisons, l'Ecossais a assuré ne pas être lié en aucune manière à la décision du club de rejoindre et soutenir ce projet : "Je ne fais pas partie du processus de prise de décision", a-t-il assuré.

Même son de cloche du côté de son ancien joueur Gary Neville, non moins virulent au moment d'évoquer son avis sur Sky Sports. "Je ne suis pas contre la modernisation de la compétition de football, mais faire des propositions à la suite de Covid est un scandale absolu. United et le reste des six grands clubs qui s'y sont inscrits devraient avoir honte d'eux-mêmes", a notamment lancé l'ancien Red Devil.