Sir Alex Ferguson, l'entraîneur légendaire de Manchester United, a révélé qu'il n'avait décidé de quitter son club qu'après que son épouse Cathy a perdu sa sœur.

Le technicien écossais a confié qu'il avait pleuré dans son bureau après avoir annoncé à ses joueurs et à son personnel qu'il quitterait le club après 27 ans, en 2013.

Ferguson, aujourd'hui âgé de 84 ans, a remporté son treizième et dernier titre de Premier League au mois de mai, concluant ainsi sa brillante carrière d'entraîneur avec Manchester United.

Cathy, que Ferguson a décrite comme son pilier essentiel, a vécu jusqu'à l'âge de 84 ans mais s'est éteinte en octobre 2023.

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Ferguson explique dans son nouveau livre, « Les matches de ma vie » : « Je n'envisageais pas de prendre ma retraite jusqu'en octobre 2012, lorsque Bridget, la sœur de Cathy, est décédée. »

Et de poursuivre, selon les propos rapportés par le quotidien anglais « Daily Mail » : « En apparence, et aux yeux des supporters, je suis certain qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. J'étais en bonne santé. »

Il ajoute : « J'ai essayé de rester en forme. Je sentais que j'avais beaucoup d'énergie, même si, lorsque je souffrais d'une douleur à la hanche, je me disais parfois que je ne voudrais jamais que quelqu'un me voie sur la piste au bord du terrain appuyé sur une canne. Je prenais du plaisir au club et dans le football, mais la mort de Bridget a tout changé. »

Il enchaîne : « Ce fut un choc violent pour Cathy, car Bridget faisait partie intégrante de sa vie. Les liait la plus forte relation que j'aie jamais vue entre deux sœurs. À l'exception de Cathy et de nos fils, personne n'était au courant de ma décision, jusqu'à ce que David Gill (l'ancien directeur général de Manchester United) vienne me voir un dimanche après-midi de février et m'annonce qu'il avait lui aussi décidé de prendre sa retraite. »

Il continue : « J'ai réussi à maîtriser mes émotions pendant que j'annonçais la nouvelle au staff technique, aux joueurs et à tout le personnel de Carrington. Je n'ai pris la mesure de la chose qu'une fois rentré dans mon bureau, après avoir fermé la porte. »

Et de conclure : « Je me suis assis à mon bureau et j'ai pleuré. J'ai su alors que c'était fini. Je ne mènerais plus cette équipe à Wembley ni dans des matches européens, et je n'enverrais plus une équipe remporter une coupe ou un championnat. Après avoir essuyé mes larmes, je me suis dit qu'il valait mieux partir rapidement avant que la nouvelle ne se répande. »







