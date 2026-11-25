Comment regarder Ferencvaros - NK Celje avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel avec davantage de sécurité, ou depuis une région du monde où des restrictions géographiques peuvent s’appliquer ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut vous être utile.

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée Regardez le foot partout VPN sûr et ultra rapide Chiffre votre connexion Internet et vous aide à accéder à votre contenu favori. Protégez jusqu’à 10 appareils simultanément Connectez jusqu’à 10 appareils en même temps. Adresse IP dédiée Obtenez votre propre adresse IP unique pour une couche de sécurité supplémentaire.

Procurez-vous un VPN fiable . Choisissez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette).

. Choisissez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN situé dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur la plateforme du diffuseur officiel. Consultez son site ou ouvrez l’application de streaming du diffuseur sportif qui détient les droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous à votre compte pour accéder à l’intégralité de ses contenus et profiter du match !

Avant-match

Ligue Europa - Journée 5 26 nov. 2026 - 15:00 Groupama Arena

Ferencvaros reçoit NK Celje à la Groupama Arena de Budapest pour un match de la phase de ligue de la Ligue Europa.

L’équipe locale aborde la rencontre parmi les quatre premières du classement, grâce à une solide série sur la scène européenne. L’équipe de Balazs Borbely a battu l’AC Milan 2-0 dans cette compétition plus tôt ce mois-ci.

Sur la scène nationale, les choses ont été moins simples. Ferencvaros s’est incliné 3-1 sur le terrain de Gyori ETO en NB I le 21 novembre, mettant fin à une série de quatre victoires consécutives.

Celje arrive en Hongrie à une tout autre place du classement, la 25e, mais avec beaucoup de confiance. L’équipe de Zoran Zeljkovic s’est imposée 3-2 sur le terrain de Sturm Graz lors de sa précédente sortie européenne.

L’équipe slovène a remporté ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Cette série comprend une victoire 2-0 contre Brinje Grosuplje en Prva Liga le 22 novembre.

Voici ce qu’il faut savoir sur la chaîne TV, le streaming en direct et l’heure du coup d’envoi du match.

Les informations officielles sur la diffusion de Ferencvaros - NK Celje ne sont pas disponibles pour le moment. Les détails concernant la chaîne TV et le streaming en direct seront ajoutés dès leur confirmation.

Actualités des équipes et effectifs