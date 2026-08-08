Ferdy Druijf arrache un point pour Almere City à Den Bosch après le magnifique but d’ouverture d’Ilias Boumassaoudi

Le duel entre le FC Den Bosch et Almere City, lors de la première journée de la nouvelle saison d’Eerste Divisie, n’a pas livré de vainqueur. Peu après la magnifique ouverture du score d’Ilias Boumassaoudi en seconde période, Ferdy Druijf a inscrit l’égalisation et fixé le score final à De Vliert : 1-1.

Malgré une entame intéressante de Den Bosch, la première véritable occasion est venue des visiteurs. Emmanuel Poku a été lancé en profondeur, a gardé sa lucidité et a servi le milieu offensif Olivier de Nijs, dont la frappe, après un joli crochet, a été contrée de justesse.

La formation du nouvel entraîneur Anoush Dastgir s’est procuré l’occasion franche suivante par l’intermédiaire de Marley Dors. L’ailier n’a toutefois pas réussi à tromper le gardien Pepijn van de Merbel, qui s’en est bien sorti quelques instants plus tard lorsque la frappe puissante de Poku a heurté la barre transversale.

Du côté de Den Bosch, où Bart Schreuder est lui aussi le nouvel entraîneur, Kévin Monzialo continue d’être le joueur qui fait la différence. Le Français a pris Den Bosch en main juste avant la pause et, après une belle action, a offert une opportunité à Sebastian Karlsson Grach, qui a déçu avec sa tentative trop molle.

La seconde période a, elle, offert des buts. Monzialo a renversé le jeu sur le côté gauche, où Boumassaoudi est immédiatement allé défier son vis-à-vis. Le remplaçant, entré avant la pause à la place de Jack de Vries, sorti blessé, a magnifiquement enroulé le ballon dans la lucarne opposée hors de portée du gardien Wessel Speel : 1-0.

C’était un avantage mérité pour Den Bosch, meilleure équipe durant le premier quart d’heure de la seconde période. Pourtant, Almere n’a pas tardé à revenir à hauteur. Un délicieux centre de Dors est arrivé au second poteau sur la tête de Druijf, dont la reprise a franchi de justesse la ligne après avoir touché le poteau : 1-1.

Les deux équipes ont ensuite tenté d’aller chercher davantage. Un but de Poku a ainsi été refusé parce que le ballon avait déjà franchi la ligne de sortie de but, le deuxième but de Boumassaoudi a été empêché par un sauvetage sur la ligne, et Byron Burgering a croisé sa tentative de peu à côté en bonne position. Le score est donc resté à 1-1.