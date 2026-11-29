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Rio Ferdinand a exhorté Mauricio Pochettino à titulariser le jeune Shea Lacey après l’humiliante défaite 4-0 de Manchester United face à Brentford, samedi à Old Trafford. L’ancien défenseur a fustigé un effectif « anéanti » après une deuxième défaite consécutive par quatre buts d’écart en championnat. Manchester United est 19e et n’a remporté aucun de ses dix derniers matchs de Premier League.

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Des débuts à domicile cauchemardesques pour Pochettino

Ferdinand a réclamé une titularisation pour l’ailier issu du centre de formation après son entrée en jeu prometteuse en fin de match contre l’équipe de Keith Andrews . Callum Wilson a marqué deux fois en 13 minutes en première période sur des passes de Dango Ouattara, avant que Kristoffer Ajer ne pousse le ballon au fond des filets sur corner et que Kevin Schade ne lobe Senne Lammens dans le temps additionnel. Déjà battu 4-0 par Liverpool la semaine dernière , Manchester United n’a plus gagné en championnat depuis sa victoire contre Ipswich en août.

Ferdinand réclame la titularisation de Lacey

Manchester United avait pourtant bien entamé la rencontre, Patrick Dorgu et Joshua Zirkzee passant près de marquer avant que Youri Tielemans ne touche la barre transversale et qu’une tête de Harry Maguire ne soit dégagée sur la ligne après la pause. Mais malgré 25 tirs, dont huit cadrés, son manque de sang-froid lui a coûté cher.

Sur sa chaîne YouTube, Ferdinand a désigné l’adolescent comme la seule satisfaction : « Je pense qu’aucun d’entre eux ne peut tirer quoi que ce soit de positif de ce match, à part Shea Lacey, peut-être. Il doit maintenant titulariser Shea Lacey. C’est le seul qui n’a aucune cicatrice. Il n’a pas les cicatrices laissées par les défaites de cette équipe. Il n’a pas vécu avec elle toutes ces rencontres où elle s’est fait écraser et malmener par toutes sortes d’équipes du championnat. »

« Shea Lacey entre en jeu et on voit bien qu’il se dit : “Écoutez, moi, je joue libéré. Allez, donnez-moi le ballon, je dois faire mon truc.” Il doit être titulaire. C’est le seul joueur de cette équipe que je regarde en me disant qu’il doit être titulaire, parce que tous les autres portent les cicatrices et les blessures des défaites. Des cicatrices très, très, très profondes. »

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Des chiffres accablants et des lacunes sur le plan athlétique

La défense perméable de Manchester United a désormais encaissé 15 buts lors de ses six premiers matchs de championnat à domicile, son pire total à ce stade depuis 1930-1931. Le club est aussi devenu le premier de l’histoire de la Premier League à concéder au moins deux buts lors de sept mi-temps consécutives. Mikkel Damsgaard a ouvert la défense pour permettre à Wilson d’inscrire son deuxième but, tandis que Diogo Dalot a manqué de vigilance sur le quatrième, marqué par Schade. Ferdinand a fustigé le manque d’impact physique de l’équipe sur sa chaîne : « Ces garçons n’ont aucune confiance, aucune capacité à surmonter la moindre période d’instabilité dans un match. Collectivement, ils donnent l’impression d’une équipe qui manque totalement de confiance et d’idées. Individuellement, ils ont été anéantis. »

« Quand Manchester United a le ballon, on dirait qu’il n’y a aucun espace pour faire passer le jeu. On a l’impression qu’il est vraiment difficile de jouer contre l’adversaire. Quand une équipe récupère le ballon aux abords de notre surface, ses adversaires la pressent haut et il n’y a aucun espace à exploiter. Mais quand les autres équipes récupèrent le ballon aux abords de leur surface, elles foncent directement sur notre défense à quatre. On se demande ce qui se passe. On ne semble tout simplement pas capables de jouer assez longtemps à grande vitesse et avec une forte intensité. Comme si on était à bout de souffle. Notre équipe n’a pas du tout le profil athlétique nécessaire, sur l’ensemble du terrain. »

La lutte pour le maintien se profile avant Newcastle

Manchester United pourrait tomber à la dernière place du classement dimanche si Crystal Palace bat Hull City, tandis que Brentford, cinquième, poursuit sur sa lancée. Après un match nul chaotique contre le Sporting en Ligue des champions en milieu de semaine et deux défaites consécutives 4-0 en championnat, Pochettino n’a droit à aucune période de grâce. Un déplacement redoutable à St James’ Park contre Newcastle United l’attend désormais en milieu de semaine. Donner sa chance à Lacey pourrait être son pari le plus audacieux pour redresser la situation.