Ferdinand : "Lampard peut être la réponse de Chelsea à Guardiola"

L'ancien de Manchester United a déclaré que confier à la légende du club le poste d'entraîneur était logique, en le comparant à Pep Guardiola.

Qui sera l'entraîneur présent sur le banc de la saison prochaine ? Le mystère plane encore. Toujours sous contrat avec les Blues, Maurizio Sarri va vraisemblablement quitter le navire pour prendre la suite de Massimiliano Allegri à la . Et parmi les successeurs possibles à l'Italien plusieurs noms ont été évoqué dont celui d'Erik Ten Hag, auteur d'un formidable parcours européen avec l' Amsterdam, Laurent Blanc, Javi Gracia, mais aussi Frank Lampard.

L'ancien milieu de terrain emblématique de Chelsea a réussi ses débuts en tant qu'entraîneur à Derby County. L'ancien international anglais a été très proche de faire remonter en les Rams, avant d'échouer en finale des play-off contre . Pour Rio Ferdinand, ancien des Red Devils, le choix de Frank Lampard apparaît comme une évidence, comme il l'a confessé dans une interview accordée à The Mirror.

"Guardiola aussi n'avait pas d'expérience"

L'article continue ci-dessous

"Frank Lampard est le choix parfait. En fait, je serai surpris s'ils cherchent ailleurs. Ils ont essayé avec tous ces grands entraîneurs. Ce n'est pas un manque de respect pour Allegri, il a fait des choses incroyables à la Juventus, mais ils ont eu Carlo Ancelotti, ils ont eu Conte, Sarri, Mourinho - tous les managers qui ont fait de grandes choses - et ça n'a pas collé. Alors, allez-vous continuer à faire cela et continuer à dépenser de l'argent avec ces entraîneurs que vous devez payer pour vous en séparer après deux ans ? Ou allez-vous choisir quelqu'un que les fans vont adorer voir de retour?", a analysé l'Anglais.

L'ancien de conseille à Chelsea de tenter le pari afin de faire de Frank Lampard le nouveau Pep Guardiola : "Si Chelsea doit faire l'objet d'une interdiction de transfert, je ne pense pas qu'ils puissent regarder ailleurs que Frank Lampard, si je suis honnête. Chelsea a les meilleurs jeunes joueurs du pays depuis un moment. revient bien, mais depuis quelques années, Chelsea a eu les meilleurs jeunes et aucun d'entre eux ne fait partie de la première équipe. En tant que club de football, on pourrait penser qu’ils aimeraient changer cela. S'ils veulent changer cela, il n'y a personne d'autre que Frank pour le faire".

"C’est quelqu'un que leurs jeunes joueurs vont regarder tous les jours et dire "waouh! Frank va nous faire jouer". Il dynamise non seulement la première équipe et les supporters, mais aussi les jeunes qui s’y rendent. À une époque où les entraîneurs ont peur et sont sous pression de ne pas faire jouer les jeunes, je pense que ce sera rafraîchissant. Les gens parlent d'expérience et de pourquoi pas, mais quelle expérience a eu Pep lorsqu'il est arrivé dans la première équipe de Barcelone ? Il a formé les plus jeunes au club.“Lampard pourrait-il tomber sous la pression lorsque les gros joueurs ? Je ne pense pas qu'il le ferait. Frank connaît Chelsea, il connaît les joueurs et sait que les joueurs le respecteront", a conclu Rio Ferdinand.