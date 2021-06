Ferdinand : "Kane et Pickford sont cruciaux pour l'Angleterre"

Les Three Lions espèrent bien aller au bout cet été lors de l'Euro, et espèrent pour cela compter sur plusieurs hommes forts de la sélection.

Rio Ferdinand pense que Harry Kane et Jordan Pickford sont les deux joueurs qui vont être la clé des chances de succès de l'Angleterre au Championnat d'Europe.

L'équipe de Gareth Southgate cherche à faire mieux que sa demi-finale de la Coupe du monde 2018. Les Three Lions affronteront la Croatie dimanche pour leur entrée dans l'Euro 2020. Et si Ferdinand a désigné la France comme favorite pour remporter la compétition, il pense que les Anglais sont capables d'atteindre les derniers tours.

Interrogé par Goal sur les hommes clés de Southgate, Ferdinand a répondu : "Je pense que Kane, le talisman, le capitaine, vous avez besoin de lui en forme et en feu. S'il est en forme, l'Angleterre a une chance de faire de très bonnes choses."

L'ancien défenseur central de Manchester United pense également que Pickford, qui devrait débuter dans les buts à Wembley dimanche, aura un grand rôle à jouer.

"J'étais avec Thierry [Henry] tout à l'heure et il a soulevé un très bon point, à savoir qu'il faut un très bon gardien de but. Je pense que Pickford a prouvé lors du dernier tournoi qu'il aime les grandes occasions sous le maillot de l'Angleterre et s'il peut retrouver ce type de forme, je pense que l'Angleterre a une chance."

Il y aura beaucoup de talents passionnants à l'Euro 2020 et Ferdinand pense que des joueurs comme Kylian Mbappé et Joao Felix ont la possibilité d'illuminer le tournoi.

Il a déclaré : "En Angleterre, il y a probablement cinq ou six joueurs qui pourraient être sélectionnés et nous serions ravis si l'un d'entre eux était sélectionné. Si [Jude] Bellingham a du temps de jeu, vous voulez le voir.

"J'aime les jeunes joueurs et voir les jeunes joueurs avoir des opportunités. Il est évident que Mbappé, vous voulez le voir voler dans un tournoi comme celui-ci, vous voulez que [Cristiano] Ronaldo parte en beauté, il pourrait nous faire vivre de grands moments.

"Mais j'aimerais voir quelqu'un comme Joao Felix réussir. J'aime les jeunes, j'étais là quand Michael Owen a fait irruption sur la scène et j'ai vu ce que ça a donné, pas seulement pour lui mais pour le football en général, et on aime voir ça."

L'intéressé voit d'ailleurs le Portugal et la France aller loin dans ce tournoi. "Je pense que l'équipe réserve de la France pourrait probablement se rapprocher de la victoire ! Le Portugal [devrait bien s'en sortir], avec les joueurs que l'on voit en Premier League et certains autres joueurs.

"Ils ont une colonne vertébrale très solide dans cette équipe avec Bernardo Silva, et [Ruben] Dias, Joao Felix et Bruno Fernandes pour épauler Ronaldo... vous avez le mélange d'une très bonne équipe, [Diogo] Jota aussi. Ce sera donc une très bonne équipe.

"La Turquie est un candidat inattendu à la qualification pour les phases finales. Je pense qu'ils ont de très bons jeunes joueurs, qui sont performants dans toute l'Europe. Évidemment, l'Angleterre aussi, je veux qu'elle réussisse !"