Fenerbahçe n’a pas commis d’erreur samedi en Süper Lig turque. Les Canaris jaunes se sont imposés 0-3 sur la pelouse de Çaykur Rizespor et reviennent, grâce à ce succès, à trois points du leader Galatasaray et à une longueur d’Amedspor, surprenant dauphin.

Fenerbahçe, où l’international néerlandais Nathan Aké formait la charnière centrale avec Milan Skriniar, a pris l’avantage après un petit quart d’heure. Via Matteo Guendouzi et Kerem Aktürkoglu, le ballon est arrivé dans les pieds de Marco Asensio, dont la frappe déviée a fini au fond avec réussite : 0-1.

Pendant longtemps, Fenerbahçe n’est pas parvenu à faire le break, mais après la pause, le grand club d’Istanbul y est tout de même parvenu. Irfan Can Kahveci a été trouvé et a magnifiquement enroulé le ballon du gauche dans la lucarne opposée.

Rizespor était assommé et a encaissé peu après un troisième but. Entré en jeu, Romelu Lukaku a servi Oguz Aydin, qui a pu s’enfoncer balle au pied avant de décocher une superbe frappe pour faire mouche : 0-3.

Fenerbahçe peut désormais se concentrer sur plusieurs semaines chargées, avec successivement des matches contre Aston Villa (à l’extérieur), Alanyaspor (à domicile), le Slavia Prague (à domicile) et Galatasaray (à l’extérieur).



