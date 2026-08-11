Fenerbahçe s’est qualifié pour le tour de barrages de la Ligue des champions. Les Canaris jaunes avaient déjà pris le dessus lors du match aller à Istanbul (2-0) et se sont aussi montrés trop forts pour Sturm Graz en Autriche : 0-1. Anderson Talisca a transformé un penalty après la pause pour Fenerbahçe, qui affrontera en barrages l’Olympique Lyonnais ou le Sparta Prague.

Fenerbahçe avait été largement supérieur à Sturm en Turquie, mais n’avait pas su plier cette double confrontation de manière prématurée en ne s’imposant « que » 2-0. Sturm conservait donc de l’espoir, mais n’a pas non plus trouvé le chemin des filets dans son propre stade.

Fenerbahçe a poursuivi au retour sur sa lancée du match d’Istanbul : se créer des occasions. Le gardien de Sturm, Daniil Khudyakov, a ainsi dû intervenir sur une frappe de Talisca au premier poteau.

Du côté de Fenerbahçe, où Nathan Aké formait une charnière centrale avec Milan Skriniar, Mason Greenwood s’est lui aussi régulièrement montré dangereux aux côtés de Talisca. Contrairement à la semaine dernière, où il avait marqué une fois, il n’a pas trouvé la faille mardi.

À la moitié de la seconde période, le défenseur de Sturm Peter Petrovic est intervenu trop tard sur Talisca, qui a été fauché avant de transformer lui-même le penalty accordé quelques instants plus tard : 0-1.

À un quart d’heure de la fin, Jacob-Peter Hödl a laissé passer une bonne occasion de tir et le suspense a alors définitivement quitté cette double confrontation. Fenerbahçe n’a pas réussi à porter le score à 0-2, mais cela ne l’a pas dérangé le moins du monde.

Le score est resté à 0-1 et l’équipe de l’entraîneur Ismail Kartal peut donc se préparer à un barrage en République tchèque ou en France.



