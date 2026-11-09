Le club turc de Fenerbahçe a publié un communiqué officiel dans lequel il a révélé la vérité sur les rumeurs circulant au sujet de l'arrivée imminente de la légende de la Roma, Francesco Totti, au sein de la direction sportive du club, après les informations ayant évoqué la possibilité qu'il occupe un rôle central dans le projet sportif de l'équipe au cours de la période à venir.

Le quotidien turc « Sözcü » avait publié ce lundi un article intitulé « L'âme footballistique de Fenerbahçe », dans lequel il évoquait la possibilité de nommer Totti au sein de la direction sportive du club, afin qu'il devienne le cerveau du nouveau projet de l'équipe, qui traverse des difficultés en ce moment.

Ces informations ont suscité un vif intérêt dans les médias turcs, d'autant plus que Totti est considéré comme l'une des plus grandes légendes du football italien, après avoir passé l'intégralité de sa carrière professionnelle sous le maillot de la Roma, avant de s'éloigner des terrains, pour voir son nom évoqué de manière surprenante pour occuper un poste de direction dans l'un des plus grands clubs turcs.

De son côté, Fenerbahçe a déclaré dans son communiqué officiel : « Les informations publiées aujourd'hui par le quotidien Sözcü (le 9 novembre 2026) sous le titre (L'âme footballistique de Fenerbahçe), reprises par la suite par d'autres médias, et affirmant que Francesco Totti rejoindrait la direction sportive du club, sont dénuées de tout fondement. »

Le club turc a ajouté : « Nous appelons les médias concernés à respecter les principes journalistiques et à agir de manière responsable », condamnant la diffusion d'informations non vérifiées au sujet du club, mettant ainsi un terme aux spéculations sur la possibilité que l'ancienne légende de la Roma occupe un poste de direction au sein de Fenerbahçe.