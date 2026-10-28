Fenerbahçe nomme l’ancien attaquant de Liverpool Dirk Kuyt entraîneur par intérim après le départ d’Ismail Kartal

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Fenerbahçe a officiellement confirmé que Dirk Kuyt, légende du club et ancien attaquant de Liverpool, assurera l’intérim à la tête de l’équipe première. Cette décision fait suite à la démission avec effet immédiat d’Ismail Kartal après une série de résultats décevants dans les compétitions nationales et européennes.

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Kuyt prend place sur le banc

Le géant turc Fenerbahce a réagi rapidement après le départ de Kartal, confirmant que Kuyt assurerait l’intérim à la tête de l’équipe première. L’ancien international néerlandais, qui a connu une carrière de joueur réussie à Istanbul entre 2012 et 2015, occupait jusque-là le poste d’entraîneur adjoint. Le club cherche désormais un successeur permanent pour diriger l’équipe jusqu’à la fin de la saison 2026-27.

Le communiqué officiel du club a été bref, annonçant ce changement immédiat à la tête de l’équipe au stade Sukru Saracoglu. « À la suite de la démission d’Ismail Kartal, notre club a nommé Dirk Kuyt coordinateur technique de notre équipe A de football jusqu’à la désignation d’un nouvel entraîneur principal », a annoncé le club dans un communiqué publié par Fenerbahce.









La chute d’Ismail Kartal

Le mandat de Kartal a pris fin brutalement, malgré sa réussite : il avait ramené le club en Ligue des champions pour la première fois depuis près de vingt ans. Si cette qualification européenne avait été célébrée, sa situation s’est rapidement dégradée après une série de résultats désastreux face à de grands rivaux. La pression est devenue insoutenable après une défaite à domicile contre Besiktas et un revers douloureux sur le terrain de l’éternel rival Galatasaray, qui ont laissé le club à la traîne dans la course au titre.

Mais c’est une prestation humiliante sur la scène européenne qui a été la goutte de trop pour la direction et les supporters. L’entraîneur expérimenté s’est retrouvé sous le feu des critiques après une lourde défaite 6-0 contre Aston Villa en Ligue des champions de l’UEFA. L’ampleur de ce revers, conjuguée aux difficultés sur la scène nationale, a rendu la position de Kartal tenable, ce qui l’a conduit à décider de quitter ses fonctions cette semaine.

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Un intérim et la recherche d’un successeur

La nomination de Kuyt est considérée comme une mesure provisoire destinée à maintenir les joueurs concentrés sur leurs objectifs immédiats. Le Néerlandais a déjà pris ses fonctions et dirigera l’équipe jusqu’à la prochaine trêve internationale. Cette période donnera à la direction de Fenerbahce le temps nécessaire pour rechercher en profondeur un entraîneur de classe mondiale, capable de jouer le titre en championnat et de rivaliser sur la scène européenne.

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Les spéculations vont déjà bon train sur l’identité de son successeur permanent, plusieurs grands noms étant évoqués pour le poste. Le club est sous pression pour faire le bon choix, les supporters exigeant un retour rapide à la victoire.

Un statut de légende au club

Le retour de Kuyt à un rôle de premier plan est un moment important pour les supporters du club, qui se souviennent de son activité inlassable et de ses buts décisifs lorsqu’il était joueur. Durant ses trois années à Fenerbahce, il a remporté la Süper Lig, la Coupe de Turquie et la Supercoupe de Turquie. Son passage au métier d’entraîneur a été suivi de près, et cet intérim représente son plus grand défi depuis qu’il s’est lancé dans cette carrière.

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À 46 ans, il espérera mettre ses qualités de leader sur le terrain au service de sa réussite sur le banc. Bien qu’il soit actuellement considéré comme une solution provisoire, une série de bons résultats pourrait, en théorie, le placer parmi les candidats au poste sur le long terme.