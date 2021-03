Fenerbahçe, Mesut Özil touché à la cheville et absent plus d'un mois

Débarqué il y a quelques semaines à Fenerbahçe, Özil va devoir être éloigné des terrains pendant un moment à cause d'une blessure à la cheville.

L'ancienne star d'Arsenal, Mesut Ozil, a été blessée lors de sa dernière sortie pour Fenerbahce jeudi. Ozil a dû être transporté sur une civière hors du terrain au début de la seconde mi-temps du match nul (1-1) contre Antalyaspor, après avoir initialement obtenu sa quatrième titularisation consécutive avec son nouveau club.

Le joueur de 32 ans est tombé maladroitement sur la cheville à la suite d'un duel aérien avec l’attaquant adverse, Fredy, et n’a pas été en mesure de continuer la partie, lui dont les débuts avec Fenerbahçe sont plus que frustrants.

Goal a appris qu'Ozil avait subi des déchirures partielles à ses ligaments latéraux internes et externes de la cheville et il est pour le moment écarté pour les terrains pour une durée minimale de quatre à six semaines.

Il ne sera pas disponible lorsque Fenerbahce affrontera Konyaspor lundi, et sera également absent des prochains matches de Super Lig contre Genclerbirligi et les rivaux Besiktas un peu plus tard dans le mois. Le meilleur des scénario serait un retour contre Denizlispor le 5 avril, mais il est également possible qu'il soit absent jusqu'en mai en fonction de son rétablissement.

Comment Ozil a-t-il joué pour Fenerbahce depuis son départ d'Arsenal?

Arsenal a accepté de résilier le contrat d'Ozil à l'Emirates Stadium en janvier après avoir été mis hors du groupe par Mikel Arteta depuis le début de la saison.

L'ancien international allemand a par la suite signé un contrat de trois ans et demi avec Fenerbahce, ce qui était initialement considéré comme un coup de maître de la part du club turc. Force est de constater que la mayonnaise a du mal à prendre pour un joueur qui n’avait plus joué depuis neuf mois.

Ozil a déjà disputé sept matchs toutes compétitions confondues avec l'équipe d'Erol Bulut, mais n'a pas encore enregistré un seul but ou une seule passe décisive, et il a raté une grande chance d'ouvrir son compteur contre Antalyaspor. Avec cette nouvelle blessure, Özil et Fenerbahçe vont devoir prendre leur mal en patience et être attentifs à l’évolution de la blessure s’ils ne veulent pas faire une croix sur toute la fin de la saison.