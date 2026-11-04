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Fenerbahçe - Liverpool : heure du coup d’envoi

Ligue des Champions - Journée 4 4 nov. 2026 - 12:45 Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

Fenerbahçe - Liverpool : où voir le match en direct aujourd’hui à la télévision et en streaming ?

Le match de Ligue des champions entre Fenerbahçe et Liverpool sera diffusé en direct sur DAZN.

Les faits marquants de la semaine : qu’est-il arrivé à Fenerbahçe et à Liverpool ?

Fenerbahçe aborde cette rencontre avec un bilan décevant : le club n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches officiels, pour un nul et trois défaites. Il s’est récemment incliné 2-1 face à Göztepe en Süper Lig. La lourde défaite 6-0 contre Aston Villa en Ligue des champions a été particulièrement douloureuse, tandis que le nul 2-2 face au Slavia Prague représente le seul point pris sur la scène européenne. En cinq matches, Fenerbahçe a inscrit neuf buts, mais en a encaissé onze.

Liverpool affiche une bien meilleure forme : quatre victoires lors de ses cinq derniers matches, seule la défaite 1-0 contre Arsenal venant ternir ce bilan. La victoire 4-3 contre Villarreal en Ligue des champions et le succès 2-0 face à Brighton en Premier League ont été particulièrement convaincants. Les Reds ont marqué huit buts et n’en ont encaissé que trois sur cette période.

Fenerbahçe - Liverpool : compositions d’équipe

Fenerbahçe - Liverpool : forme actuelle

Fenerbahçe - Liverpool : bilan des confrontations directes

Fenerbahçe - Liverpool : les classements