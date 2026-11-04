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Fenerbahçe - Liverpool : où voir le match en direct aujourd’hui à la télévision et en streaming ?

Fenerbahce vs Liverpool
Fenerbahce
Liverpool
Ligue des Champions

En Ligue des champions, Fenerbahçe affronte Liverpool. Mais sur quelle chaîne et quelle plateforme suivre le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

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Fenerbahçe - Liverpool : heure du coup d’envoi

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Ligue des Champions - Journée 4
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Fenerbahçe - Liverpool : où voir le match en direct aujourd’hui à la télévision et en streaming ?

Le match de Ligue des champions entre Fenerbahçe et Liverpool sera diffusé en direct sur DAZN.

Les faits marquants de la semaine : qu’est-il arrivé à Fenerbahçe et à Liverpool ?

Fenerbahçe aborde cette rencontre avec un bilan décevant : le club n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches officiels, pour un nul et trois défaites. Il s’est récemment incliné 2-1 face à Göztepe en Süper Lig. La lourde défaite 6-0 contre Aston Villa en Ligue des champions a été particulièrement douloureuse, tandis que le nul 2-2 face au Slavia Prague représente le seul point pris sur la scène européenne. En cinq matches, Fenerbahçe a inscrit neuf buts, mais en a encaissé onze.

Liverpool affiche une bien meilleure forme : quatre victoires lors de ses cinq derniers matches, seule la défaite 1-0 contre Arsenal venant ternir ce bilan. La victoire 4-3 contre Villarreal en Ligue des champions et le succès 2-0 face à Brighton en Premier League ont été particulièrement convaincants. Les Reds ont marqué huit buts et n’en ont encaissé que trois sur cette période.

FB

FB - Forme

AVL
D6-0
ALS
V3-0
SLP
N2-2
GAL
D2-1
GOZ
D1-2
But marqué (encaissé)
7/12
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
LIV

LIV - Forme

BRE
V1-2
VIL
V4-3
BHA
V2-0
CHE
V1-1
ARS
D0-1
But marqué (encaissé)
9/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Fenerbahçe - Liverpool : compositions d’équipe

Fenerbahce vs Liverpool compositions

4-2-3-1
Fenerbahce crest
Fenerbahce
FB
Formation
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
EdersonEdersonM. SkriniarM. SkriniarN. SemedoN. SemedoA. BrownA. BrownK. OppongK. OppongM. GuendouziM. GuendouziN'Golo KantéN'Golo KantéI. KahveciI. KahveciM. GreenwoodM. GreenwoodI. YuksekI. YuksekR. LukakuR. LukakuA. BeckerA. BeckerJ. GomezJ. GomezJ. JacquetJ. JacquetV. van DijkV. van DijkK. TsimikasK. TsimikasR. NgumohaR. NgumohaD. SzoboszlaiD. SzoboszlaiV. MunozV. MunozT. NyoniT. NyoniA. Mac AllisterA. Mac AllisterB. BarcolaB. Barcola
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
Fenerbahce

Onze de départ

Liverpool

Remplaçants

Entraineur

  • D. Kuyt
  • A. Iraola
Fenerbahce

Blessures et suspensions

Liverpool

Fenerbahçe - Liverpool : forme actuelle

FB

FB - Forme

AVL
D6-0
ALS
V3-0
SLP
N2-2
GAL
D2-1
GOZ
D1-2
But marqué (encaissé)
7/12
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
LIV

LIV - Forme

BRE
V1-2
VIL
V4-3
BHA
V2-0
CHE
V1-1
ARS
D0-1
But marqué (encaissé)
9/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Fenerbahçe - Liverpool : bilan des confrontations directes

Fenerbahçe - Liverpool : les classements

#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
4400205+1512
V
V
V
V
2
LiverpoolLiverpoolLIV
4310127+510
N
V
V
V
3
FC BarceloneFC BarceloneBAR
4301146+89
V
D
V
V
4
Aston VillaAston VillaAVL
4301126+69
D
V
V
V
5
Real MadridReal MadridRMA
4301106+49
D
V
V
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
430184+49
V
D
V
V
7
Bétis SévilleBétis SévilleBET
330074+39
V
V
V
8
Bayern MunichBayern MunichFCB
4220125+78
V
N
N
V
9
ArsenalArsenalARS
321062+47
N
V
V
10
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
421174+37
D
N
V
V
11
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
12
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
13
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
D
14
InterInterINT
420286+26
V
V
D
D
15
LASKLASKLAS
4202109+16
V
V
D
D
16
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
42028806
V
D
D
V
18
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
V
V
D
D
19
AEK AthenesAEK AthenesAEK
420248-46
V
D
D
V
20
RomaRomaROM
4112108+24
D
V
D
N
21
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
D
D
V
N
22
PSVPSVPSV
31112204
V
D
N
23
Atlético MadridAtlético MadridATM
411245-14
D
N
V
D
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
411249-54
N
D
V
D
25
SSC NaplesSSC NaplesNAP
310257-23
V
D
D
26
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
27
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
28
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
D
V
D
29
VillarrealVillarrealVIL
4103814-63
D
D
V
D
30
FenerbahceFenerbahceFB
403139-63
N
N
D
N
31
FeyenoordFeyenoordFEY
4103411-73
D
D
V
D
32
Slavia PragueSlavia PragueSLP
301247-31
N
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
N
D
34
LilleLilleLIL
4013410-61
N
D
D
D
35
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
4004117-160
D
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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