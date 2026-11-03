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Fenerbahçe - Liverpool : où voir le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

Fenerbahce vs Liverpool
Fenerbahce
Liverpool
Ligue des Champions

En Ligue des champions, Fenerbahçe affronte Liverpool. Mais qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

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Fenerbahçe - Liverpool : heure du coup d’envoi

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Ligue des Champions - Journée 4
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Le match entre Fenerbahçe et Liverpool débutera le 4 novembre 2026 à 18 h 45.

Fenerbahçe - Liverpool en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Le match de Ligue des champions entre Fenerbahçe et Liverpool sera diffusé en direct sur DAZN.

Les faits marquants de la semaine : qu’est-il arrivé à Fenerbahçe et à Liverpool ?

Fenerbahçe aborde cette rencontre avec un bilan décevant : sur ses cinq derniers matches officiels, le club n’a remporté qu’une victoire, pour un nul et trois défaites. Il s’est récemment incliné 2-1 face à Göztepe en Süper Lig. La lourde défaite 6-0 contre Aston Villa en Ligue des champions a été particulièrement douloureuse, tandis que le nul 2-2 face au Slavia Prague représente son seul point pris sur la scène européenne. En cinq matches, Fenerbahçe a inscrit neuf buts, mais en a encaissé onze.

Liverpool affiche une forme nettement meilleure : les Reds ont remporté quatre de leurs cinq derniers matches, seule la défaite 1-0 contre Arsenal venant ternir ce bilan. La victoire 4-3 face à Villarreal en Ligue des champions et le succès 2-0 contre Brighton en Premier League ont été particulièrement remarquables. Sur cette période, les Reds ont marqué huit buts et n’en ont encaissé que trois.

FB

FB - Forme

AVL
D6-0
ALS
V3-0
SLP
N2-2
GAL
D2-1
GOZ
D1-2
But marqué (encaissé)
7/12
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
LIV

LIV - Forme

BRE
V1-2
VIL
V4-3
BHA
V2-0
CHE
V1-1
ARS
D0-1
But marqué (encaissé)
9/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Fenerbahçe - Liverpool : compositions d’équipe

Fenerbahce vs Liverpool Équipes probables

4-2-3-1
Fenerbahce crest
Fenerbahce
FB
Formation
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
EdersonEdersonM. SkriniarM. SkriniarN. SemedoN. SemedoL. MercanL. MercanY. DemirY. DemirO. AydinO. AydinK. AkturkogluK. AkturkogluM. GuendouziM. GuendouziN'Golo KantéN'Golo KantéM. GreenwoodM. GreenwoodV. MuriqiV. MuriqiA. BeckerA. BeckerR. AraujoR. AraujoJ. JacquetJ. JacquetV. van DijkV. van DijkK. TsimikasK. TsimikasB. BarcolaB. BarcolaF. WirtzF. WirtzV. MunozV. MunozA. Mac AllisterA. Mac AllisterD. SzoboszlaiD. SzoboszlaiA. IsakA. Isak
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
Fenerbahce

Onze de départ

Liverpool

Entraineur

  • D. Kuyt
  • A. Iraola

Fenerbahçe - Liverpool : forme

FB

FB - Forme

AVL
D6-0
ALS
V3-0
SLP
N2-2
GAL
D2-1
GOZ
D1-2
But marqué (encaissé)
7/12
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
LIV

LIV - Forme

BRE
V1-2
VIL
V4-3
BHA
V2-0
CHE
V1-1
ARS
D0-1
But marqué (encaissé)
9/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Fenerbahçe - Liverpool : bilan des confrontations directes

Fenerbahçe - Liverpool : les classements

#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
Sporting CPSporting CPSCP
430184+49
V
D
V
V
6
Bétis SévilleBétis SévilleBET
330074+39
V
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
N
V
V
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
421174+37
D
N
V
V
9
FC BarceloneFC BarceloneBAR
3201116+56
D
V
V
10
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
11
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
12
Club BrugesClub BrugesCLB
320196+36
V
V
D
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
14
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
V
V
D
D
15
Bayern MunichBayern MunichFCB
3120105+55
N
N
V
16
RomaRomaROM
311185+34
V
D
N
17
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
N
V
D
18
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
D
D
V
N
19
PSVPSVPSV
31112204
V
D
N
20
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
21
InterInterINT
310256-13
V
D
D
22
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
D
D
V
23
SSC NaplesSSC NaplesNAP
310257-23
V
D
D
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
D
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
D
V
D
27
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
29
AEK AthenesAEK AthenesAEK
310238-53
D
D
V
30
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
D
V
D
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
N
D
N
32
Slavia PragueSlavia PragueSLP
301247-31
N
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
N
D
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
D
D
D
35
LilleLilleLIL
3003410-60
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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