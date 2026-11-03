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Fenerbahçe - Liverpool : heure du coup d’envoi

Ligue des Champions - Journée 4 4 nov. 2026 - 12:45 Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

Le match entre Fenerbahçe et Liverpool débutera le 4 novembre 2026 à 18 h 45.

Fenerbahçe - Liverpool en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Le match de Ligue des champions entre Fenerbahçe et Liverpool sera diffusé en direct sur DAZN.

Les faits marquants de la semaine : qu’est-il arrivé à Fenerbahçe et à Liverpool ?

Fenerbahçe aborde cette rencontre avec un bilan décevant : sur ses cinq derniers matches officiels, le club n’a remporté qu’une victoire, pour un nul et trois défaites. Il s’est récemment incliné 2-1 face à Göztepe en Süper Lig. La lourde défaite 6-0 contre Aston Villa en Ligue des champions a été particulièrement douloureuse, tandis que le nul 2-2 face au Slavia Prague représente son seul point pris sur la scène européenne. En cinq matches, Fenerbahçe a inscrit neuf buts, mais en a encaissé onze.

Liverpool affiche une forme nettement meilleure : les Reds ont remporté quatre de leurs cinq derniers matches, seule la défaite 1-0 contre Arsenal venant ternir ce bilan. La victoire 4-3 face à Villarreal en Ligue des champions et le succès 2-0 contre Brighton en Premier League ont été particulièrement remarquables. Sur cette période, les Reds ont marqué huit buts et n’en ont encaissé que trois.

Fenerbahçe - Liverpool : compositions d’équipe

Fenerbahçe - Liverpool : forme

Fenerbahçe - Liverpool : bilan des confrontations directes

Fenerbahçe - Liverpool : les classements