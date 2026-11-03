Fenerbahçe-Liverpool : avant-match de Ligue des champions

Ligue des Champions - Journée 4 4 nov. 2026 - 12:45 Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

Liverpool se rend à Istanbul pour affronter Fenerbahçe au Chobani Stadyumu, lors de la phase de ligue de la Ligue des champions. Le coup d’envoi sera donné mercredi 4 novembre à 13 h 45 EST et 17 h 45 GMT.

Liverpool veut rebondir après sa déception en Premier League

Le Liverpool d’Andoni Iraola restait sur cinq matches sans défaite toutes compétitions confondues, mais Arsenal a mis fin à cette série dimanche à Anfield, en Premier League. Liverpool a néanmoins parfaitement lancé sa campagne de Ligue des champions avec trois victoires en trois rencontres. Le club se rendra en Turquie avec confiance, après n’avoir perdu que deux matches depuis le début de la saison.

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Fenerbahçe s’accroche tant bien que mal

Fenerbahçe reste sur deux défaites consécutives en Süper Lig et n’a pris que deux points en trois matches de Ligue des champions. Une période difficile, donc, pour son entraîneur intérimaire Dirk Kuyt. Lors de son dernier match à domicile en Ligue des champions, Fenerbahçe a laissé filer une avance de deux buts pour concéder le nul 2-2 face au Slavia. Le club a également subi une lourde défaite 6-0 sur le terrain d’Aston Villa lors de la deuxième journée. Kuyt, qui a passé six ans à Liverpool en tant que joueur, pouvait difficilement imaginer tâche plus ardue pour ses débuts comme entraîneur en Ligue des champions.

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Statistiques clés et point sur les blessures

Ronald Araujo, prêté par Liverpool, a marqué lors de chacune de ses deux dernières apparitions en Ligue des champions.

Six des sept derniers matches à domicile de Fenerbahçe ont donné lieu à plus de 2,5 buts.

Marco Asensio et Nathan Aké sont forfaits sur blessure pour Fenerbahçe.

Dominik Szoboszlai a fait son retour de blessure en entrant en jeu contre Arsenal le week-end dernier, lors de la défaite 1-0 de Liverpool en Premier League.

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