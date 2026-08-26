Fenerbahçe frappe très fort avant la pause et a son billet pour la Ligue des champions en poche

Fenerbahçe s’est qualifié mercredi pour la phase de championnat de la Ligue des champions. Le grand club turc s’est imposé 1-2 sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais. C’était suffisant après le match nul 1-1 de la semaine dernière à domicile. Le tirage au sort de la reine des compétitions aura lieu jeudi.

Les visiteurs stambouliotes ont frappé très fort à deux reprises entre la 24e et la 28e minute. Vedat Muriqi a bien suivi pour reprendre un ballon repoussé, tandis qu’Archie Brown a placé sa tête au second poteau quelques minutes plus tard, sur un centre millimétré de Mason Greenwood.

Un coup très dur pour Lyon, incapable de faire revenir le suspense dans le reste de la première période, même si Ederson a encore réalisé un bel arrêt sur une frappe puissante de Tyler Morton. Fenerbahçe jouait clairement avec confiance et était dans une situation idéale à la pause. Le billet pour la Ligue des champions était soudain tout proche.

Muriqi a été stoppé juste à temps par la défense lyonnaise juste après la pause, ce qui a laissé l’équipe à domicile en vie. De l’autre côté, l’ancien joueur de Vitesse Loïs Openda a placé une tête de peu à côté. Les Français jouaient avec davantage de risques en raison du score, ce qui a offert des espaces à Fenerbahçe pour contrer.

C’est pourtant Lyon qui a marqué à l’heure de jeu. Malick Fofana a parfaitement jugé une longue passe avant de trouver la lucarne droite. Le comeback semblait total quand Openda a égalisé de la tête pour le 2-2. Le but a été refusé, car selon la VAR, il y avait eu une position de hors-jeu un peu plus tôt.

Kaïl Boudache a marqué sur un ballon repoussé à la 72e minute, mais ce but a lui aussi été annulé pour hors-jeu. Lyon a continué à pousser et Fenerbahçe n’a rien pu faire d’autre que défendre. Les visiteurs ont néanmoins tenu bon et peuvent se préparer pour la Ligue des champions.