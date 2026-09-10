La rencontre de Ligue des champions, très plaisante, entre Fenerbahçe et l’AS Roma n’a pas connu de vainqueur jeudi. À Istanbul, les Romains ont pris l’avantage grâce à Bryan Cristante, buteur sur une passe décisive de Donyell Malen. Juste après la pause, Archie Brown a égalisé et, malgré des occasions de part et d’autre par la suite, le score en est resté à 1-1.

Trois des quatre Néerlandais étaient titulaires au coup d’envoi au stade Sükrü Saracoglu. Nathan Aké a débuté avec Fenerbahçe, tandis que Malen et Devyne Rensch défendaient les couleurs de la Roma. Pour Rensch, qui était aux prises avec une blessure musculaire, il s’agissait de ses premières minutes de la saison. Le troisième Néerlandais de la Roma, Marten de Roon, est entré en jeu juste avant la fin.

Après un début de match calme, le premier danger est venu de Fenerbahçe. Mason Greenwood a trouvé Bartug Elmaz, dont la tentative n’était pas assez proche du poteau pour surprendre Mile Svilar. Le gardien belgo-serbe de la Roma a de nouveau sauvé les siens peu après, en répondant présent sur une frappe enroulée de Kerem Aktürkoglu.

La Roma a réagi par l’intermédiaire de Paulo Dybala, qui s’est heurté au gardien Ederson de son mauvais pied droit. La Roma est ensuite mieux entrée dans son match et a fini par ouvrir le score. Après son beau dribble, Malen n’a pas trouvé l’espace pour frapper et a décalé Cristante, dont la frappe lointaine était imparable pour Ederson : 0-1.

Le début de seconde période a été sans aucun doute à l’avantage de Fenerbahçe, qui n’a eu besoin que de trois petites minutes après la pause pour remettre les compteurs à égalité. Greenwood a affiché toute sa classe avec une superbe passe en profondeur pour Brown, qui a joliment piqué le ballon au-dessus de Svilar : 1-1.

Fenerbahçe avait le vent en poupe et aurait même dû prendre l’avantage peu après, lorsque N’Golo Kanté s’est approché de la surface et pouvait choisir entre deux joueurs presque totalement démarqués. Le Français a opté pour Vedat Muriqi, mais sa frappe a été repoussée par un Svilar impérial.

La Roma a ensuite repris l’initiative et a cru obtenir un penalty lorsque Dybala a été fauché par Aktürkoglu. La faute s’est finalement révélée avoir été commise juste en dehors de la surface et ce n’était donc « que » un coup franc. Dybala l’a joué intelligemment sur Malen, dont la tentative en direction du poteau opposé a été contrée.

Dans ce duel plaisant, Rensch s’est montré très précieux un peu plus tard pour la Roma, en détournant une tentative de l’équipe turque de telle manière que Svilar a encore eu le temps de mettre une main sur ce qui semblait être un but certain. Aké est passé encore plus près du 2-1 dans les tout derniers instants, mais sa tête s’est écrasée sur la barre.



